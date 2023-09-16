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بعد تنفيذ اللاعب البرتغالي لإحدى الركلات الحرة

لحظة إصابة مصور مباراة النصر والرائد بعد تصويبة رونالدو

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
لحظة إصابة مصور مباراة النصر والرائد بعد تصويبة رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد فعل أحد المصورين في مباراة النصر والرائد، وذلك بعد ارتطام رأسه بكرة أتت من تصويبة قوية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك عند تنفيذه لإحدى الركلات الحرة في المباراة.

وعرض الفيديو، المصور وهو يهتز قليلًا حيث كاد يسقط على الأرض قبل أن يستعيد توازنه ويتدخل المحاطون به للاطمئنان عليه.

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رونالدو يسجل في ثلاثية النصر

وفي المباراة، سجل النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لأصفر الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل أصفر الرياض هدفين عبر كل من البرازيلي تاليسكا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 50 والـ 79.

ونجح نادي الرائد بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب المغربي محمد فوزير في الدقيقة الـ 90.

رونالدو - 321

العالمي خامسًا

وأُقيمت المباراة في القصيم على ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية”، حيث أصبح رصيد النصر بعد الفوز 12 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نادي الرائد عند 4 نقاط في المركز الـ 15.

 

 

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