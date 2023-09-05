لحظة ضبط قائد مركبة ارتكب مخالفة وقوف بمنتصف الطريق بالرياض

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق بالرياض.
ونشرت إدارة المرور مقطع فيديو يظهر الواقعة والضبط، قائلة إن مرور منطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر.
وأضافت الإدارة أنه جرى إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.
🎥 مرور منطقة الرياض يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.#المرور_السعودي pic.twitter.com/8Asiq2JhdM
— المرور السعودي (@eMoroor) September 5, 2023