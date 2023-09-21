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التقى بعدد من مسؤولي الشركات الصينية

لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات نوعية للسعودية

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات نوعية للسعودية
المواطن - واس

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عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في العاصمة الصينية بكين، عدداً من اللقاءات مع مسؤولي الشركات الصينية، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

تفاصيل اللقاءات

والتقى معاليه برئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات الصينية الشمالية المحدودة “نورينكو” ورئيس شركة مجموعة ساني المحدودة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة هونغتشياو الصينية، إضافة إلى رئيس مجموعة يوتونغ، ورئيس شركة سينوكيم.

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فرص واعدة

وتضمَّنت اللقاءات مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية للمملكة، إضافة إلى استعراض خطط الوزارة لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين، وحجم الفرص التي توفرها المملكة في العديد من الأنشطة، وبحث تعزيز التعاون مع الشركات الصينية في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وكان معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية التقى في بداية زيارته في العاصمة بكين عدداً من المسؤولين الحكوميين، قبل أن يتجه إلى محطته الثانية في مدينة ينتشوان الصينية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في معرض الصين والدول العربية بنسخته السادسة، الذي يقام خلال الفترة من 21 وحتى 24 سبتمبر 2023م.

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