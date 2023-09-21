لقطات لأقدم هيكل خشبي صنعه الإنسان على الإطلاق

اكتشف علماء آثار أقدم هيكل خشبي صنعه الإنسان على الإطلاق، فوق شلالات بارتفاع 235 مترًا، ولاحظ العلماء في دراسة حديثة أن إنشاءه يُظهر أن قدرات تقنية متقدمة كانت متوفرة لدى البشر الأوائل.

عصور ما قبل التاريخ

وبحسب وسائل الإعلام، اكتُشِف الهيكل في موقع شلالات كالامبو العائد إلى عصور ما قبل التاريخ، فيما يعرف الآن بزامبيا.

ويعود تاريخ الموقع الذي كان يتمتع بظروف حفظ جيدة إلى 476 ألف عام على الأقل، أي إلى ما قبل التاريخ الذي يُعتقد أن الجنس البشري المعروف بالإنسان العاقل ظهر فيه.

وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة نيتشر الأربعاء، يتكون الهيكل من جذعين متشابكين، متصلَين بشكل عرضي بواسطة شق أُحدِثَ عمدًا لبناء هيكل، ربما كان أساسًا لمنصة مرتفعة أو ممرًّا أو موطنًا، كذلك اكتُشفت في الموقع مجموعة من الأدوات الخشبية، من بينها عصا للحفر.

وسبق أن أُثبت استخدام الإنسان الخشب في عصور بهذا القِدَم، لكنه كان محدودًا، إذ كان يُستعمل لإشعال النار، أو شحذ العصي للصيد أو قطاف الثمار.

أقدم هيكل خشبي

وأفاد الأستاذ في جامعة ليفربول البريطانية والمعدّ الرئيسي للدراسة لاري بارهام لوكالة فرانس برس، بأن أقدم هيكل خشبي معروف حتى الآن يعود إلى تسعة آلاف سنة فحسب.

ولم يتوقع عالم الآثار العثور على مثل هذا الكنز أثناء التنقيب في موقع كالامبو الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والذي يقع على ضفاف النهر الذي يحمل الاسم نفسه، فوق شلالات بارتفاع 235 مترًا.

وقال الباحثون في بيان: إن من النادر العثور على الخشب في مثل هذه المواقع القديمة لأنه عادة ما يتعفن ويتلف. ولكن في شلالات كالامبو، حافظت مستويات المياه المرتفعة بشكل دائم عليه.