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من فصيلة أنكولى واتوسى الضخمة

لقطات لأمريكي يزيل نصف سقف سيارته لوضع ثور ضخم

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
لقطات لأمريكي يزيل نصف سقف سيارته لوضع ثور ضخم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لسائق يقطع سقف سيارته لوضع ثور بجواره فى السيارة.

وبحسب وسائل الإعلام، أوقفت الشرطة الأمريكية فى ولاية نبراسكا سائقًا كان يقود سيارته على طريق سريع، بعد بلاغ عن وجود سائق غير عادي معه، ولم يكن الراكب الغريب سوى ثور من فصيلة أنكولى واتوسى، التي تعرف بـمواشي الملوك، نظرًا لضخامة حجمها، فمتوسط وزنها يبلغ 500 كيلوجرام.

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وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن السائق يطلق على ثوره اسم Howdy Doody.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن سائقين على طريق سريع في نبراسكا أبلغوا الشرطة عن سيارة، وقد أزيل نصف سقفها لكي تستوعب الثور الضخم، كما وضع السائق حاجزًا حديديًا على جانب السيارة حتى لا يسقط الحيوان.

وأجلس السائق، واسمه لي ماير، الثور على مقعد المسافر بجانبه، في الحادثة التي وقعت في 30 أغسطس الماضى، وأوقفت الشرطة الأمريكية السائق لفترة وجيزة، وقالت إنها تلقت بلاغًا بشأن وجود بقرة على متن سيارة صغيرة تسير في طريق سريع.

وأردفت أن دورية أوقفت السائق وحررت مخالفة بحقه ووجهت له تحذيرات من مغبة تكرار فعلته وطلب عناصرها منه مغادرة مدينة نيلاي.

ويعرف عن السائق أنه يشارك في عروض الماشية التقليدية في نيلاي بالثور الذي كان معه في السيارة.

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