لقطات لأول محطة رسمية لإطعام قطط الشوارع في السعودية

وثق مقطع فيديو متداول أول محطة رسمية في المملكة لإطعام قطط الشوارع في مدينة جدة، بتنفيذ من قبل وزارة الثقافة وبلدية جدة التاريخية.

الأولى من نوعها

وشارك مواطن محب للقطط وطبيب أسنان يدعى وحيد متابعيه بمقطع الفيديو الذي وثق محطة إطعام القطط الأولى من نوعها في المملكة.

وقال وحيد بالفيديو: أول مرة في السعودية، محطة رسمية لإطعام قطط الشوارع من قلب مدينة جدة، مزودة بماء من الحكومة 24 ساعة، وعلق وحيد على إنشاء مثل هذه المحطة: أنا عمري ما شفت كذا في أي بلد في العالم، شيء يرفع الرأس، شكرًا وزارة الثقافة وشكرًا بلدية جدة التاريخية.

رحمة ورفق

وأظهر الفيديو المحطة التي أضفت جمالًا على شوارع جدة التاريخية، مزودة بمنفذين أحدهما للطعام وآخر للمياه المتدفقة باستمرار لسقيا القطط، في بادرة تدل على الرحمة والرفق بالحيوان في أبهى صوره.

وحظي المقطع بإعجاب شديد من قبل مستخدمي منصة إكس حيث قالت هبة: مشروع جدًّا رائع يا رب في كل منطقة وكل الأحياء والمدن.

تمنيات بانتشاره في أرجاء المملكة

وكتبت أخرى: يا رب أشوف بالرياض وكل مناطق وقرى المملكة مملكة الرحمة والإنسانية، وأضافت أخرى: الله يجزاهم خير حاجة تسر الخاطر عقبال ما نشوف بالرياض مثل كذا.