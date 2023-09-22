Icon

الخليج يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز ثمين ضد الأخدود Icon وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان Icon 7000 علم ترفرف في سماء الرياض احتفاءً باليوم الوطني Icon أهازيج وأزياء شعبية في احتفال اليوم الوطني بالدرعية Icon الفيحاء يصعد 4 مراكز بثلاثية في الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني أمير قطر Icon مبنى إمارة تبوك يتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني Icon إحباط هجوم إرهابي واعتقال 5 عناصر من داعش بتركيا Icon صورة وتعليق.. نحلم ونحقق Icon صاحب بنيان جسدي ضخم .. معلومات عن حكم مباراة النصر ضد الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بإشراف من وزارة الثقافة وبلدية جدة التاريخية

لقطات لأول محطة رسمية لإطعام قطط الشوارع في السعودية

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
لقطات لأول محطة رسمية لإطعام قطط الشوارع في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول أول محطة رسمية في المملكة لإطعام قطط الشوارع في مدينة جدة، بتنفيذ من قبل وزارة الثقافة وبلدية جدة التاريخية.

الأولى من نوعها

وشارك مواطن محب للقطط وطبيب أسنان يدعى وحيد متابعيه بمقطع الفيديو الذي وثق محطة إطعام القطط الأولى من نوعها في المملكة.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.02 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.02 ريال

كريم بنزيما: متحمسون لمواجهة أجمك غدًا

كريم بنزيما: متحمسون لمواجهة أجمك غدًا

وقال وحيد بالفيديو: أول مرة في السعودية، محطة رسمية لإطعام قطط الشوارع من قلب مدينة جدة، مزودة بماء من الحكومة 24 ساعة، وعلق وحيد على إنشاء مثل هذه المحطة: أنا عمري ما شفت كذا في أي بلد في العالم، شيء يرفع الرأس، شكرًا وزارة الثقافة وشكرًا بلدية جدة التاريخية.

رحمة ورفق

وأظهر الفيديو المحطة التي أضفت جمالًا على شوارع جدة التاريخية، مزودة بمنفذين أحدهما للطعام وآخر للمياه المتدفقة باستمرار لسقيا القطط، في بادرة تدل على الرحمة والرفق بالحيوان في أبهى صوره.

وحظي المقطع بإعجاب شديد من قبل مستخدمي منصة إكس حيث قالت هبة: مشروع جدًّا رائع يا رب في كل منطقة وكل الأحياء والمدن.

تمنيات بانتشاره في أرجاء المملكة

وكتبت أخرى: يا رب أشوف بالرياض وكل مناطق وقرى المملكة مملكة الرحمة والإنسانية، وأضافت أخرى: الله يجزاهم خير حاجة تسر الخاطر عقبال ما نشوف بالرياض مثل كذا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو
آخر الاخبار

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو

آخر الاخبار
استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة
السعودية اليوم

استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة

السعودية اليوم
المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية غدًا
الرياضة

المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية...

الرياضة
أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف أيفون
تكنولوجيا

أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف...

تكنولوجيا
وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا
العالم

وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا

العالم
غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
آخر الاخبار

غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد...

آخر الاخبار
جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا
العالم

جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا

العالم
السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات مؤقتًا
السعودية اليوم

السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات...

السعودية اليوم