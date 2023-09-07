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أصيب بنزيف أثناء الاستكشاف

لقطات لإنقاذ أمريكي عالق بكهف على بعد 1000 متر بتركيا

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
لقطات لإنقاذ أمريكي عالق بكهف على بعد 1000 متر بتركيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن جهود الإنقاذ دخلت يومها الخامس اليوم الخميس، في محاولة لانتشال باحث أمريكي مريض بشكل بالغ، وعالق على بُعد حوالي ألف متر تحت الأرض في كهف موركا بجنوب تركيا.

إنقاذ العالم الأمريكي

وأفاد المتحدث باسم الجمعية التركية لاستكشاف الكهوف، يامان أوزاكين، بأن فريقًا مؤلفًا من 150 خبير كهوف يعمل منذ الأحد الماضي من أجل إنقاذ العالم الأمريكي، وفقًا للوكالة الألمانية.

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وينتمى الرجل العالق، 40 عامًا، إلى فريق دولي يجري أعمالًا بحثية في ثالث أعمق كهف في تركيا.

وبحسب وسائل الإعلام، أصيب العالم الأمريكي بنزيف في المعدة خلال عملية الاستكشاف على عمق 1250 مترًا. ونجح زملاؤه بالفريق في نقله إلى مخيم على عمق ألف متر تحت الأرض، لكنه الآن عالق.

ويتعين انتشاله باستخدام معدات خاصة لا تتلاءم مع المرور عبر الأجزاء الضيقة للكهف. ويجري حاليًّا تفجير القنوات الضيقة.

ووصل أطباء إلى الرجل، وخضع لعملية نقل دم. وكان قادرًا على التحدث عبر الهاتف.

ويقول أوزاكين: إن عملية الإنقاذ، التي تُجرى بمساعدة من خبراء كهوف من المجر وإيطاليا، قد تستغرق أسبوعين آخرين.

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