لقطات لـ غرق المطارات في إنجلترا بسبب موجة طقس سيئ

شهدت العديد من المناطق في إنجلترا المزيد من عمليات الإغلاق للطرق والمطارات، اليوم الأحد؛ بسبب موجة طقس سيئة وعواصف رعدية تجتاح بريطانيا.

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، لقطات من غرق بعض المطارات والطرق بسبب موجة أمطار وعواصف رعدية، أجبرت مطار إكستر على الإغلاق؛ بسبب الفيضانات حيث تم إصدار تحذير من العواصف الرعدية في الجنوب الغربي.

تم إصدار تحذير جديد بشأن الطقس في المملكة المتحدة، حيث تستعد معظم مناطق جنوب إنجلترا وجنوب ويلز لعواصف رعدية.

Exeter Airport forced to close due to flooding as an amber weather warning for thunderstorms has been issued for part of the South West.

