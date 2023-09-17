لقطات لـ غرق المطارات في إنجلترا بسبب موجة طقس سيئ

شهدت العديد من المناطق في إنجلترا المزيد من عمليات الإغلاق للطرق والمطارات، اليوم الأحد؛ بسبب موجة طقس سيئة وعواصف رعدية تجتاح بريطانيا.

عواصف رعدية

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، لقطات من غرق بعض المطارات والطرق بسبب موجة أمطار وعواصف رعدية، أجبرت مطار إكستر على الإغلاق؛ بسبب الفيضانات حيث تم إصدار تحذير من العواصف الرعدية في الجنوب الغربي.

تم إصدار تحذير جديد بشأن الطقس في المملكة المتحدة، حيث تستعد معظم مناطق جنوب إنجلترا وجنوب ويلز لعواصف رعدية.

Exeter Airport forced to close due to flooding as an amber weather warning for thunderstorms has been issued for part of the South West. Read more: https://t.co/DJQD2YKyC6 pic.twitter.com/g9TnXJZT8E — Sky News (@SkyNews) September 17, 2023

تحذير من الطقس في لندن

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تنبيهًا للندن، وكذلك جنوب وشرق إنجلترا، محذرًا من عواصف رعدية شديدة، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

ومن المقرر أن يتم إصدار تنبيه الطقس الأصفر، الذي يحذر من فرصة ضئيلة لحدوث الفيضانات، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة صباحًا غدًا الاثنين.

الأمطار تغرق الشوارع

ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا نهاية ممطرة تصاحبها رياح، لموجة الحر القصيرة الأمد في المملكة المتحدة في سبتمبر الجاري، مؤكدين أنه سيكون هناك المزيد من الأمطار الغزيرة والرعدية غدًا الاثنين.

وتظل التوقعات بشأن الطقس في إنجلترا في وقت لاحق من الأسبوع غير مستقرة؛ إذ إنه من المتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار يومي الثلاثاء والأربعاء.