لقطات مضحكة للأميرة كيت داخل قاعدة جوية

تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، في بريطانيا، اليوم الاثنين، لقطات مضحكة للأميرة كيت ميدلتون، من داخل قاعة جوية، بعدما حصلت على لقبها العسكري من الملك تشارلز.

زيارة كيت للمطار

وظهرت الأميرة كيت، خلال مقطع فيديو، أثناء نفخ سترة النجاة الخاصة بها أثناء زيارتها للقاعدة الجوية، وشاركت كيت تجربتها في التدريب على جهاز محاكاة طيران الهليكوبتر، كما جرّبت بعض المعدات التي تساعد في البقاء على قيد الحياة.

وقامت بجولة في برج مراقبة الحركة الجوية (ATC)، حيث التقت بالموظفين واطلعت على الطائرة العاملة في المطار، وتحدثت مع طاقم طائرة الهليكوبتر المحمولة جوًّا من طراز Wildcat، لتتوجه بعد ذلك إلى مجمّع الطائرات لزيارة طاقم الطائرة وغيره من الموظفين بما في ذلك الفنيّون أصحاب معدات النجاة التابعة للبحرية الملكية (SE)، والذين يقدّمون الدعم لطاقم الطائرة من معدات التعويم والخوذات والملابس، كما قادها الفنّيون في بعض التدريبات الخاصة.

Princess Kate visits an England military base.https://t.co/aGyjR8l7U0 pic.twitter.com/33bfJw65ii — Good Morning America (@GMA) September 18, 2023

لقب عسكري لأميرة ويلز

وكانت أميرة ويلز قد ظهرت سابقًا لأول مرة بصفتها العميد البحري العام لذراع الأسطول الجوي البريطاني، حين عيّن الملك تشارلز في فصل الصيف زوجة ابنه رئيسةً للعميد البحري، الذراع الأساسي للأسطول الجوي (FAA)، وتولّت يومها المنصب الجديد خلفًا للأمير أندرو الذي شغله حتى عام 2022.