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لقطات موجعة لـ زلزال المغرب بعد انهيار قرى بالكامل فوق سكانها

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
لقطات موجعة لـ زلزال المغرب بعد انهيار قرى بالكامل فوق سكانها
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المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شهد المغرب أسوأ حالة دمار بسبب الزلزال القوي الذي وقع مساء السبت، ليرتفع عدد الضحايا بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية المغربية ويصل عدد القتلى إلى 2122 شخصًا، وعدد الجرحى 2421 بحسب البيانات الرسمية الأخيرة الصادرة.  

صعوبة عمليات الإنقاذ

وكانت آثار الزلزال المدمر أكثر صعوبة في المناطق المعزولة في جبال الأطلس، حيث يصعب الوصول إلى العديد من المناطق لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، وأكد السكان أن قرى بأكملها تعاني من أضرار وأن رجال الإنقاذ غير قادرين على انتشال الجثث من تحت الأنقاض، بحسب شبكة “سي إن إن”.

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عاش المواطن المغربي إبراهيم جودمان طوال حياته في قريته القريبة من مدينة أسني المغربية، إلا أنها أصبحت ركامًا ولم يبقَ منها سوى الأنقاض، وتقول السلطات إن ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم هناك في الزلزال المدمر في تلك القرية وحدها.

وصول المساعدات

ووصلت الإسعافات الأولية بعض الخيام والطعام والمياه إلى مختلف القوى المغربية، اليوم الأحد، بعد حوالي 36 ساعة من وقوع الزلزال.

وقال أحد المواطنين المتضررين من الزلزال جودمان لشبكة CNN: “في الوقت الحالي، نحن بخير”. وأضاف: “هناك قرى أبعد لا يمكن الوصول إليها حتى الآن. والطرق مغلقة إلى تلك القرى المنكوبة”. 

انهيار قرى مغربية

وأصبحت معظم منازل القرى غير صالحة للسكن على الإطلاق، بعدما انهار الكثير منها بسبب زلزال المغرب، أما تلك التي لا تزال قائمة فهي غير مستقرة بشكل خطير. تبدو بعض المباني وكأنها مكشوفة، مع فقدان جدران بأكملها، مما يكشف بقايا الداخل. ويبتعد القرويون عن المباني خوفًا من انهيارها في أي وقت، حيث لا توجد مياه في الوقت الحالي، لأن الأنابيب تضررت بفعل الزلزال المدمر.

وتفصيلاً، ذكرت الوزارة توزيع الوفيات حسب الأقاليم المغربية:

  • 1351 بإقليم الحوز.
  • 492 بإقليم تارودانت.
  • 201 بإقليم شيشاوة.
  • 17 بعمالة مراكش.

حصيلة ضحايا زلزال المغرب

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات ليل السبت الأحد أشارت إلى تسجيل 2012 قتيلاً و2059 مصابًا.

وهذا يعني أن الحصيلة ارتفعت 100 ضحية خلال الساعات الأخيرة، أما المصابون فقد زاد عددهم بـ400 شخص.

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