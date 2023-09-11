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بعد الانضمام إليه هذا الصيف

لويس فيليبي يستعد لبدء مشواره مع الاتحاد

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
لويس فيليبي يستعد لبدء مشواره مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يستعد النجم لويس فيليبي، لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

لويس فيليبي يصل السعودية

ووصل لويس فيليبي إلى السعودية، اليوم الاثنين، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والاستعداد لعودة منافسات دوري روشن السعودي.

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ونجح الاتحاد في التعاقد مع لويس فيليبي صاحب الـ26 عامًا، قبل نهاية الميركاتو الصيفي مباراة، ووقع على عقد ممتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الإسباني.

ودخلت الإدارة الاتحادية في مفاوضات مع أكثر من مدافع خلال الفترة الماضية، لتعويض غياب أحمد حجازي للإصابة، وكانت قريبة من ضم الإسباني سيرجيو راموس، إلا أنه انتقل إلى إشبيلية، لتتجه إلى فيليبي.

الاتحاد بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، حيث حقق 4 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، قبل أن يخسر الكلاسيكو ضد الهلال بنتيجة 4\3، ليتراجع إلى المركز الثاني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

فيليبي

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