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بعد تألقه اللافت بالبطولات الأوروبية

ليفاندوفسكي ينضم لرونالدو وميسي في قائمة خاصة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
ليفاندوفسكي ينضم لرونالدو وميسي في قائمة خاصة
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ليقتحم قائمة خاصة في البطولات الأوروبية.

فوز برشلونة ضد رويال أنتويرب

ولعب برشلونة ضد رويال أنتويرب البلجيكي بالأمس، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الكتالوني بخماسية دون رد.

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برشلونة في دوري أبطال أوروبا
لاعبو برشلونة في المباراة – المصدر @FCBarcelona

ليفاندوفسكي يواصل التألق

ونجح ليفاندوفسكي صاحب الـ35 عامًا، في تسجيل هدف خلال مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب، ليقتحم قائمة خاصة، حيث بات ثالث لاعب يتمكن من إحراز 100 هدف ضمن منافسات البطولات الأوروبية.

وخاض ليفاندوفسكي 112 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح في تسجيل 92 هدفًا، بينهم 67 مع بايرن ميونيخ، 18 هدفًا بقميص بوروسيا دورتموند، بجانب 7 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBarcelona

وتمكن المهاجم البولندي من تسجيل 8 أهداف ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي سواء بمسماها القديم “كأس الاتحاد الأوروبي” أو الحديث “الدوري الأوروبي”.

ولم يسبق ليفاندوفسكي في هذه القائمة، سوى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ145 هدفًا في البطولات الأوروبية، ونجم إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 132 هدفًا.

ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBarcelona

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