ليفاندوفسكي ينضم لرونالدو وميسي في قائمة خاصة 5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي إنذار أحمر لـ جازان: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية انهيار مصرية قتلت طفلها وأكلت جزءًا من جثته: ما فعلته غلطة بيان مشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمريكا 6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس 6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93 تقديم موعد صرف مكافأة طلاب الجامعات للغد
واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ليقتحم قائمة خاصة في البطولات الأوروبية.
ولعب برشلونة ضد رويال أنتويرب البلجيكي بالأمس، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الكتالوني بخماسية دون رد.
ونجح ليفاندوفسكي صاحب الـ35 عامًا، في تسجيل هدف خلال مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب، ليقتحم قائمة خاصة، حيث بات ثالث لاعب يتمكن من إحراز 100 هدف ضمن منافسات البطولات الأوروبية.
وخاض ليفاندوفسكي 112 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح في تسجيل 92 هدفًا، بينهم 67 مع بايرن ميونيخ، 18 هدفًا بقميص بوروسيا دورتموند، بجانب 7 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.
وتمكن المهاجم البولندي من تسجيل 8 أهداف ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي سواء بمسماها القديم “كأس الاتحاد الأوروبي” أو الحديث “الدوري الأوروبي”.
ولم يسبق ليفاندوفسكي في هذه القائمة، سوى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ145 هدفًا في البطولات الأوروبية، ونجم إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 132 هدفًا.