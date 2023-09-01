ميلان يفوز بشق الأنفس على روما ليلة طربية لـ محمد الحلو على مسرح بنش مارك بجدة آخر صورة للشاعر كريم العراقي قبل رحيله ترتيب دوري روشن بعد كلاسيكو الاتحاد والهلال مسيرات يونانية لمكافحة حرائق الغابات الأكبر بأوروبا في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود للفوز على الرياض بهدف 5 آلاف زائر بالمهرجان الزراعي الأول في تيماء الهلال يخطف الأنظار في ليلة الكلاسيكو ويتصدر دوري روشن على حساب نظيره الاتحاد لقطات لطحالب تضيء شواطئ أستراليا نجم ريال مدريد يتابع مباراة الاتحاد والهلال
وثق مقطع فيديو جزءًا من حفل الفنان محمد الحلو على مسرح بنش مارك بجدة، والذي يقام ضمن فعاليات جولة المملكة 2030.
ونشر الحساب الرسمي لـ عيشها بمنصة “إكس” جزءًا من حفلة الفنان محمد الحلو الذي أمتع من خلالها جمهورها بأروع الأغاني ومنها “زي ابتسام البدر ده الحق والانصاف” في ليلة طربية على مسرح بنش مارك بجدة.
أطلقت فعاليات “جولة المملكة 2023″ في مايو، وتضم الفعاليات نجومًا سعوديين وعربًا، إضافة إلى عدد من شباب المملكة، يشاركون في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية التي تقام بجميع مناطق المملكة، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية.
ويتضمن دليل فعاليات الجولة التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة مايو– سبتمبر هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبو بكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.
“زى ابتسام البدر ده الحق والانصاف”
لحظات طربية أصيلة مع الفنان القدير محمد الحلو على مسرح بنش مارك جدة 🎼😍#عيشها pic.twitter.com/B3lkGx9HmD
— عـيشها (@Enjoy_Saudi) September 1, 2023