Icon

ميلان يفوز بشق الأنفس على روما Icon ليلة طربية لـ محمد الحلو على مسرح بنش مارك بجدة Icon آخر صورة للشاعر كريم العراقي قبل رحيله Icon ترتيب دوري روشن بعد كلاسيكو الاتحاد والهلال Icon مسيرات يونانية لمكافحة حرائق الغابات الأكبر بأوروبا Icon في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود للفوز على الرياض بهدف Icon 5 آلاف زائر بالمهرجان الزراعي الأول في تيماء Icon الهلال يخطف الأنظار في ليلة الكلاسيكو ويتصدر دوري روشن على حساب نظيره الاتحاد Icon لقطات لطحالب تضيء شواطئ أستراليا Icon نجم ريال مدريد يتابع مباراة الاتحاد والهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
ضمن فعاليات جولة المملكة 2030

ليلة طربية لـ محمد الحلو على مسرح بنش مارك بجدة

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
ليلة طربية لـ محمد الحلو على مسرح بنش مارك بجدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو جزءًا من حفل الفنان محمد الحلو على مسرح بنش مارك بجدة، والذي يقام ضمن فعاليات جولة المملكة 2030.

ونشر الحساب الرسمي لـ عيشها بمنصة “إكس” جزءًا من حفلة الفنان محمد الحلو الذي أمتع من خلالها جمهورها بأروع الأغاني ومنها “زي ابتسام البدر ده الحق والانصاف” في ليلة طربية على مسرح بنش مارك بجدة.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 4 مناطق

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 4 مناطق

الأسهم السعودية تنهي ثاني جلسات الأسبوع باللون الأحمر

الأسهم السعودية تنهي ثاني جلسات الأسبوع باللون الأحمر

جولة المملكة

أطلقت فعاليات “جولة المملكة 2023″ في مايو، وتضم الفعاليات نجومًا سعوديين وعربًا، إضافة إلى عدد من شباب المملكة، يشاركون في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية التي تقام بجميع مناطق المملكة، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية.

ويتضمن دليل فعاليات الجولة التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة مايو– سبتمبر هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبو بكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى”
أخبار رئيسية

إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا...

أخبار رئيسية
مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التربوي والتخصصي للوظائف التعليمية
السعودية اليوم

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التربوي والتخصصي للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
مفتي البوسنة: مؤتمر تواصل وتكامل مهم لفهم العمل الإسلامي
السعودية اليوم

مفتي البوسنة: مؤتمر تواصل وتكامل مهم لفهم...

السعودية اليوم
الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال
آخر الاخبار

الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال

آخر الاخبار
تقارير

أزمة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا تضغط...

تقارير
“تام التنموية” تحدد موعد توزيع الأرباح على المساهمين
السوق

“تام التنموية” تحدد موعد توزيع الأرباح على...

السوق
الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات
السعودية اليوم

الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول...

السعودية اليوم