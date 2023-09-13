Icon

الاتحاد الليبي لكرة القدم: وفاة 4 لاعبين جراء العاصفة دانيال Icon ضبط 13 مخالفًا لدخولهم محميتين دون تصريح Icon مأساة إنسانية.. 74 مصرياً من قرية واحدة ضمن ضحايا فيضانات ليبيا Icon سڤن تطلق وجهتها الترفيهية في ينبع بـ 1.1 مليار ريال Icon مآسي سكان المغرب تتزايد بالمناطق النائية Icon اليوم.. بدء التسجيل في اختبارات القدرات العامة Icon صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية شاغرة Icon الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 411 وظيفة شاغرة Icon إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة Icon 85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عزلتها انهيارات أرضية ناجمة عن الزلزال

مآسي سكان المغرب تتزايد بالمناطق النائية

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
مآسي سكان المغرب تتزايد بالمناطق النائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل فرق الإغاثة بالمغرب على تكثيف جهودها في المناطق النائية التي عزلتها الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال، من خلال إقامة مخيمات إيواء وتوزيع الغذاء والمياه.

ووفقا للإحصائيات الرسمية للتلفزيون الرسمي، فإن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات وضرب جبال الأطلس الكبير فجر السبت، حصد أرواح 2901 شخص وتسبب في إصابة 5530، ليصبح الزلزال الأشد قوة من حيث عدد القتلى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ عام 1960 والأقوى منذ أكثر من قرن.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة كوريا الجنوبية

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة كوريا الجنوبية

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

جهود إغاثية مستمرة

ولا يزال رجال الإنقاذ يكافحون للوصول إلى القرى الجبلية النائية التي تضررت بشدّة جراء الزلزال في محاولة للعثور على أحياء تحت الركام، فيما أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر نداء عاجلا لجمع مئة مليون فرنك سويسري، أيّ ما يعادل 112 مليون دولار تقريبا؛ لتلبية احتياجات ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.

صعوبات

وما زال الوصول إلى القرى الأقرب إلى مركز الزلزال صعباً بسبب الانهيارات الأرضية فيما أنشأ الجيش المغربي مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى في المناطق البعيدة، حيث يعاني كثير من سكان القرى من انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية منذ وقوع الزلزال.

وتتلاشى الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، لأسباب منها أن الكثير من المنازل القديمة المبنية بالطوب اللبن والمنتشرة في القرى الجبلية انهارت وتحولت إلى أكوام تراب ليس بينها مسام تسمح بمرور الهواء.

ملك المغرب يتبرع بدمه

هذا وأبدى العاهل المغربي تضامنه مع أمته المكلومة خلال زيارة بعض المصابين في مستشفى قريب من مركز الزلزال، كما تبرع بالدم.

وأوردت “وكالة المغرب العربي للأنباء” الرسمية بأن الملك محمد السادس تفقد المستشفى الذي يحمل اسمه بمدينة مراكش، حيث تابع خدمات الإنعاش والرعاية المقدمة لمصابي الزلزال، بالإضافة لتفقد أوضاع الناجين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في...

السعودية اليوم
اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت بالهند
العالم

اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت...

العالم
البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري
العالم

البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري

العالم
لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا
العالم

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

العالم
اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم
العالم

اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين...

العالم
تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول
الرياضة

تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
محمد بن سلمان

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في...

محمد بن سلمان