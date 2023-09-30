مؤسس فيسبوك يصدم العالم بأول مقابلة له عبر الميتافيرس لا تتهاونوا مع الإنفلونزا فهي قاتلة هاتريك تيلو يقود الفتح لهزيمة الوحدة بخماسية آرسنال يهدد صدارة مان سيتي برباعية في بورنموث تضرر 9 مركبات في حريق بواجهة مبنى سكني بالرياض خسارة مفاجئة لـ مان يونايتد ضد كريستال بالاس فوز ثمين لـ وولفرهامبتون ضد مان سيتي متى تصدر الأهلية؟ سؤال يشغل مستفيدي حساب المواطن ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين أنا ! إعلاميون: فهد المفرج بحاجة لثقة الهلاليين
أصبح مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، صاحب أول مقابلة على الإطلاق في عالم الميتافيرس، في مقطع فيديو أذهل ملايين المتابعين له عبر شبكة الإنترنت.
وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن هناك عالمًا افتراضيًا أنشأته شركة التكنولوجيا Meta التابعة لمارك زوكربيرج. والذي ظهر من خلاله مالك ميتا في حديث عبر الميتا فيرس، مع ليكس فريدمان الباحث الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على المركبات ذاتية القيادة والتفاعل بين الإنسان والروبوت والتعلم الآلي.
ويبدو مارك وصديقه كما لو أنهما يتحدثان وجهاً لوجه، ومع ذلك، فإن المسافة بينهما تقدر بأكثر من ألف ميل. ويظهر الشخصان كصور رمزية ثلاثية الأبعاد وكأنها واقعية للغاية، وذلك بفضل تقنية الميتافيرس.
Mark Zuckerberg and Lex Fridman have an interview in the Metaverse.
Is this the future of human interaction? pic.twitter.com/5koFRYl2sn
— Censored Men (@CensoredMen) September 29, 2023
يصف زوكربيرج التجربة الواقعية بأنها ساحرة، ويضيف “أنه يوفر إحساسًا بالحضور كما لو كنتم هناك معًا، بغض النظر عن مكان وجودكم في العالم”. وقال زوكربيرج: “هذه التجربة هي تجسيد جيد لذلك، حيث يبدو الأمر كما لو أننا في ولايتين مختلفتين في منتصف الطريق عبر البلاد ويبدو أنك تجلس أمامي مباشرة”.
عندما ظهر زوكربيرج لأول مرة في الميتافيرس في شكل ثنائي الأبعاد، تعرض المشروع الذي تبلغ قيمته 177 مليار دولار للسخرية على نطاق واسع عبر الإنترنت. ومع ذلك، أصدر ملياردير التكنولوجيا وليكس فريدمان، عالم الكمبيوتر ومذيع البودكاست، مقطع فيديو خلال إجراء محادثة عبر العالم الافتراضي. يبدوان كما لو أنهما يتحدثان وجهاً لوجه، بحسب “ذا صن”.
تتحدث شركات التكنولوجيا ومسوقوها والمحللون المختصون بها عن مفهوم “الميتافيرس” بوصفه الحدث التكنولوجي الأبرز الذي يترقبه المعنيون.
كما أنه اجتذب انتباه – وتمويل – بعض أكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا، كمؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، ومؤسس شركة الألعاب الإلكترونية إيبيك غيمز، تيم سويني.
قد يبدو الميتافيرس وكأنه نسخة منقحة من الواقع الافتراضي. لكن البعض يعتقدون أنه قد يصبح مستقبل الإنترنت.
بل إن ثمة اعتقاداً بأن مقارنته بالواقع الافتراضي ربما ستشبه مقارنة الهواتف الذكية بالجيل الأول من الهواتف المحمولة الضخمة التي أُنتجت في ثمانينيات القرن الماضي.