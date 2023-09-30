مؤسس فيسبوك يصدم العالم بأول مقابلة له عبر الميتافيرس

أصبح مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، صاحب أول مقابلة على الإطلاق في عالم الميتافيرس، في مقطع فيديو أذهل ملايين المتابعين له عبر شبكة الإنترنت.



لقاء مؤسس فيسبوك عبر ميتافيرس

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن هناك عالمًا افتراضيًا أنشأته شركة التكنولوجيا Meta التابعة لمارك زوكربيرج. والذي ظهر من خلاله مالك ميتا في حديث عبر الميتا فيرس، مع ليكس فريدمان الباحث الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على المركبات ذاتية القيادة والتفاعل بين الإنسان والروبوت والتعلم الآلي.

ويبدو مارك وصديقه كما لو أنهما يتحدثان وجهاً لوجه، ومع ذلك، فإن المسافة بينهما تقدر بأكثر من ألف ميل. ويظهر الشخصان كصور رمزية ثلاثية الأبعاد وكأنها واقعية للغاية، وذلك بفضل تقنية الميتافيرس.

Mark Zuckerberg and Lex Fridman have an interview in the Metaverse. Is this the future of human interaction? pic.twitter.com/5koFRYl2sn — Censored Men (@CensoredMen) September 29, 2023

تجربة ساحرة

يصف زوكربيرج التجربة الواقعية بأنها ساحرة، ويضيف “أنه يوفر إحساسًا بالحضور كما لو كنتم هناك معًا، بغض النظر عن مكان وجودكم في العالم”. وقال زوكربيرج: “هذه التجربة هي تجسيد جيد لذلك، حيث يبدو الأمر كما لو أننا في ولايتين مختلفتين في منتصف الطريق عبر البلاد ويبدو أنك تجلس أمامي مباشرة”.

عندما ظهر زوكربيرج لأول مرة في الميتافيرس في شكل ثنائي الأبعاد، تعرض المشروع الذي تبلغ قيمته 177 مليار دولار للسخرية على نطاق واسع عبر الإنترنت. ومع ذلك، أصدر ملياردير التكنولوجيا وليكس فريدمان، عالم الكمبيوتر ومذيع البودكاست، مقطع فيديو خلال إجراء محادثة عبر العالم الافتراضي. يبدوان كما لو أنهما يتحدثان وجهاً لوجه، بحسب “ذا صن”.



تكنولوجيا الميتافيرس

تتحدث شركات التكنولوجيا ومسوقوها والمحللون المختصون بها عن مفهوم “الميتافيرس” بوصفه الحدث التكنولوجي الأبرز الذي يترقبه المعنيون.

كما أنه اجتذب انتباه – وتمويل – بعض أكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا، كمؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، ومؤسس شركة الألعاب الإلكترونية إيبيك غيمز، تيم سويني.

مستقبل الإنترنت

قد يبدو الميتافيرس وكأنه نسخة منقحة من الواقع الافتراضي. لكن البعض يعتقدون أنه قد يصبح مستقبل الإنترنت.