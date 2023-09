مؤسس فيسبوك يصدم العالم بأول مقابلة له عبر الميتافيرس

أصبح مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، صاحب أول مقابلة على الإطلاق في عالم الميتافيرس، في مقطع فيديو أذهل ملايين المتابعين له عبر شبكة الإنترنت.



وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن هناك عالمًا افتراضيًا أنشأته شركة التكنولوجيا Meta التابعة لمارك زوكربيرج. والذي ظهر من خلاله مالك ميتا في حديث عبر الميتا فيرس، مع ليكس فريدمان الباحث الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على المركبات ذاتية القيادة والتفاعل بين الإنسان والروبوت والتعلم الآلي.

ويبدو مارك وصديقه كما لو أنهما يتحدثان وجهاً لوجه، ومع ذلك، فإن المسافة بينهما تقدر بأكثر من ألف ميل. ويظهر الشخصان كصور رمزية ثلاثية الأبعاد وكأنها واقعية للغاية، وذلك بفضل تقنية الميتافيرس.

Mark Zuckerberg and Lex Fridman have an interview in the Metaverse.

Is this the future of human interaction? pic.twitter.com/5koFRYl2sn

— Censored Men (@CensoredMen) September 29, 2023