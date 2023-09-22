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بعد نشر حساب النصر أمس لمقطع فيديو

ماركا الإسبانية تُسلط الضوء على احتفال رونالدو بـ اليوم الوطني 93

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
ماركا الإسبانية تُسلط الضوء على احتفال رونالدو بـ اليوم الوطني 93
المواطن - فريق التحرير

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سلطت صحيفة ” ماركا” الإسبانية الشهيرة، الضوء على ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالأمس بالزي السعودي واحتفاله بـ اليوم الوطني 93 في السعودية.

وكان حساب نادي النصر نشر أمس في منصة ” إكس” مقطع فيديو لنجوم الفريق الكروي الأول بالنادي بقيادة النجم البرتغالي وهم يشاركون في فعاليات اليوم الوطني.

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نجوم النصر يشاركون بفعاليات اليوم الوطني 93

وظهر في الفيديو نجوم نادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو ومواطنه رونالدو وهم يرتدون الزي السعودي كما أدى رونالدو العرضة احتفاءً بالمناسبة.

وجاء مقطع الفيديو الذي نشره نادي النصر بعنوان: “وطن لأبنائه وللعالم، هنا نحلم ونحقق”، وذلك احتفاءً بـ فعاليات اليوم الوطني 93.

صحيفة ” ماركا” نشرت صورة للنجم البرتغالي وهو يرتدي الزي السعودي والبشت قائلة عبر حسابها في منصة ” إكس” : ” ما هو العنوان المناسب لهذه الصورة؟ ، اتركوا تعليقاتكم”.

فما كان من جماهير النصر إلا أنها دخلت على حساب الصحيفة الإسبانية الشهيرة وتركت تعليقات مثل : ” إنه الأفضل في العالم” و ” بطل الأبطال”.

وفي يوم الاثنين الماضي، كان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وجه بتسمية الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي والجولة السادسة من دوري يلو، جولة “نحلم ونحقق”.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر منصة “إكس” أنه جاءت هذه التسمية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.

 

 

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