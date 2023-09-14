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انضم لنادي العربي القطري أمس الأربعاء

ماركو فيراتي يخوض أول تجربة عربية بعد 15 عامًا بالملاعب الأوروبية

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
ماركو فيراتي يخوض أول تجربة عربية بعد 15 عامًا بالملاعب الأوروبية
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي العربي القطري، أمس، عن التعاقد مع اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى صيف عام 2026.

مسيرة ماركو فيراتي

وتُعد تجربة العربي، هي أول تجربة في المنطقة العربية للنجم الإيطالي صاحب الـ 30 عامًا، وذلك بعد أن قضى 4 أعوام مع نادي بيسكارا الإيطالي من 2008 إلى 2012، ثم لعب مع باريس سان جيرمان من 2012 إلى 2023، حيث قضى النجم الإيطالي 15 عامًا في أوروبا.

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وفي وقت سابق، كان نادي الهلال حاول ضم النجم الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية بجانب نادي أهلي جدة.

فيراتي - 3

سبب رفض باريس انتقال النجم الإيطالي لـ الهلال

وكان الصحفي ماتيو موريتو، كشف آخر تطورات مفاوضات الهلال مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع فيراتي، حيث أكد أن النادي الفرنسي طلب الحصول على مبلغ من 70 لـ80 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وأشار ماتيو موريتو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن العرض الذي تقدم به الهلال لضم فيراتي أقل بكثير مما طلبه باريس، حيث وصل إلى 30 مليون يورو مما جعل باريس سان جيرمان يرفض التفريط في اللاعب.

فيراتي - 3

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن اللاعب الإيطالي كان غاضبًا من المدرب الجديد لويس إنريكي، بسبب طريقة إدارته للفريق، لهذا قرر الرحيل.

وكان من المقرر نهاية عقد اللاعب الإيطالي مع باريس سان جيرمان في عام 2026.

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