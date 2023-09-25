ميتروفيتش يقود التشكيل المتوقع لمباراة الجبلين والهلال وزير الطاقة: السعودية ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية طفلة رياضية ضحية لموقف عنصري والفيديو يثير ضجة عبر الإنترنت ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع نيوم لافتتاح فندقين في تروجينا رونالدو خارج التشكيل المتوقع لـ النصر ضد نادي أحد كاراسكو يترك بصمة سريعة مع الشباب مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة بدون أي تقدم قطري منبهر بتطور الرياض في كل زيارة: ما في شي ما سويتوه السعودية تتعاون مع اليونيسيف لرعاية الأطفال حول العالم 100 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
أعلنت شركة ماريوت الدولية، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية مع نيوم لافتتاح فندقين في تروجينا.
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن أحد الفنادق سيضم 236 غرفة، منها 47 جناحاً مميزاً، وفقاً لـ”العربية السعودية”.
بينما سيضم الفندق الآخر ما يصل إلى نحو 500 غرفة وجناح فاخر إلى جانب خيارات ترفيهية أخرى.