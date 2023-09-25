ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا

أعلنت شركة ماريوت الدولية، اليوم الاثنين،⁩ عن توقيع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا.

فنادق فاخرة

وأوضحت الشركة⁩، في بيان لها اليوم، أن أحد الفنادق سيضم 236 غرفة، منها 47 جناحاً مميزاً، وفقاً لـ”العربية السعودية”.

خيارات ترفيهية

بينما سيضم الفندق الآخر ما يصل إلى نحو 500 غرفة وجناح فاخر إلى جانب خيارات ترفيهية أخرى.