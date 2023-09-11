ماكرون يرفض سحب القوات الفرنسية من النيجر

كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رفض طلب الحكام العسكريين في النيجر بسحب قوات بلاده بعد الانقلاب الذي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.

لا نعترف بأي شرعية

وذكر ماكرون مع اختتام قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي الأحد إذا قمنا بإعادة نشر القوات، سأفعل هذا فقط بناء على طلب من الرئيس بازوم، في إشارة إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم. وأضاف لا نعترف بأي شرعية لإعلانات الانقلابيين.

وجاءت تصريحات ماكرون بعدما قال المجلس العسكري الحاكم: إن فرنسا تتجاهل طلبه بسحب الــ1500 جندي فرنسي المتمركزين في النيجر بحلول الثالث من سبتمبر.

وقد التقى مسؤولون عسكريون من النيجر وفرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري لبحث خطة لانسحاب القوات الفرنسية من النيجر، حسبما قال متحدث باسم المجلس العسكري في وقت متأخر أول أمس السبت، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء أمس الأحد.