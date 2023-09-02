مانشيني يعلن قائمة الأخضر لمعسكر نيوكاسل

أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل قليل، عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المعسكر المقرر إقامته في مدينة نيوكاسل الإنجليزي.

الأخضر يُعسكر في نيوكاسل

ومن المقرر أن يخوض الأخضر معسكرًا في نيوكاسل، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر ، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر في شهر يناير المقبل.

وتقرر مغادرة بعثة الأخضر بقيادة مانشيني، ظهر يوم غد الأحد، إلى مدينة نيوكاسل الانجليزية، عبر مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

مانشيني يكشف قائمة المنتخب السعودي

وضمت قائمة مانشيني، لمعسكر الأخضر في نيوكاسل 26 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي وعلي البليهي.

كما يتواجد سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان وفراس البريكان.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع مانشيني لقيادة الأخضر حتى عام 2027، وذلك بعد تقديمه لاستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي.