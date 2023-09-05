مبادرة جديدة.. منصة إكس تقدم 250 دولاراً للمستخدمين

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أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقاً” مبادرة جديدة، تستهدف جذب الشركات الصغيرة للإعلان على المنصة.
وأكدت المنصة، أنها تعتزم، تقديم خصم قيمته 250 دولاراً لشركات مختارة عندما تنفق الشركة 1000 دولار أو أكثر على الإعلانات الجديدة على المنصة، خلال الثلاثين يوماً التالية.
وقالت شركة إكس في منشور عبر الإنترنت إنها وجدت أن أكثر من 8 شركات من بين كل 10 شركات من عملاء المنصة هي شركات صغيرة أو متوسطة، وهي الشريحة التي تتوجه إليها المنصة بمبادرتها الجديدة.
وأضافت الشركة أن صلاحية هذا الخصم تنتهي في 31 ديسمبر من العام الذي يتم منحه فيه، وقد يتم تحديد حد أدنى للإنفاق الإعلاني للاستفادة منه.
وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه على الرغم من تأكيدات ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لشركة إكس بشأن الأداء المالي للشركة، فإن الواقع أن إيرادات إعلانات إكس/تويتر تتراجع منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الشركة في أكتوبر الماضي، مقابل حوالي 44 مليار دولار.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في يونيو الماضي تراجعت إيرادات إعلانات المنصة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الخمسة اعتباراً من أول أبريل الماضي حتى الأسبوع الأول من مايو الماضي إلى 88 مليون دولار بانخفاض نسبته 59% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وثائق داخلية للشركة اطلعت عليها الصحيفة.
وأضافت أن توقعات مبيعات إعلانات إكس “تويتر سابقا”، الأسبوعية تتراجع بنسبة 30% بشكل منتظم.
كان إيلون ماسك قد اعترف في وقت سابق بتراجع إيرادات المنصة، حيث قال في الشهر الماضي إن التدفقات النقدية في الشركة ما زالت سلبية نتيجة تراجع إيرادات الإعلانات وارتفاع تكلفة الديون.