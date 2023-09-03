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بعد أنباء انضمامه إلى الاتحاد

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح
المواطن - فريق التحرير

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أثار الإعلامي الرياضي عبدالله خوقير، حالة من الجدل بشأن انضمام المصري الدولي محمد صلاح إلى صفوف الاتحاد، مؤكدًا أن مباراة ليفربول اليوم ستكون الأخيرة له.

خوقير يؤكد انضمام صلاح للاتحاد

وقال عبدالله خوقير خلال تصريحاته لبرنامج الديوانية عبر القناة الرياضية السعودية: ” “محمد صلاح سيكون اتحاديًا.. وأؤكد لكم هذا الخبر الآن .. من مصر جايبه معايا”.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

وأضاف خوقير: “مباراة ليفربول اليوم ستكون الأخيرة، وسيودع محمد صلاح ليفربول بعد ذلك، وسيأتي مع سيرجيو راموس إلى مدينة جدة، والإعلان عن التعاقد مع الثنائي قد يكون يوم الاثنين”.

ونشر خوقير عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، تصميمًا لمحمد صلاح بقميص العميد، وعلق قائلًا: “صلاح اتحادي.. ساعات فقط”، في إشارة للإعلان عن رحيله بعد مباراة ليفربول اليوم.

محمد صلاح
تصميم لصلاح بقميص الاتحاد

مباراة ليفربول اليوم

وتُقام مباراة ليفربول اليوم ضد أستون فيلا عند الساعة الرابعة مساء، على ملعب “أنفيلد”، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويطمح الريدز لتحقيق الفوز خاصة أن اللقاء على ملعبه.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

تشيلسي ضد ليفربول - مباراة ليفربول اليوم

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