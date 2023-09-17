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محافظ حفر الباطن يشيد بجهود آل صقر

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
محافظ حفر الباطن يشيد بجهود آل صقر
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن بمكتبه بديوان المحافظة رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح آل صقر بمناسبة انتهاء فترة تكليفه رئيسًا للجامعة حيث أشاد سموه بالجهود المبذولة خلال فترة عمله السابق متمنيًا له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

من جانبه أعرب آل صقر عن شكره وتقديره لسمو المحافظ على الدعم الدائم والمستمر للمجتمع التعليمي ورعايته الكريمة لفعاليات ومناشط الجامعة.

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وفي نهاية اللقاء قدم سموه درع المحافظة كتذكار تقديرًا له.

وفي ذات السياق، صدر توجيه وزير التعليم بتكليف أ.د. محمد بن عتيق العنزي، بالقيام بعمل رئيس ⁧‫جامعة حفر الباطن‬⁩ بالإضافة إلى عمله وكيلًا للجامعة للشؤون الأكاديمية.

 

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