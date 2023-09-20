محمد قاسم رجل مباراة النصر ضد بيرسبوليس

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر، رجل مباراة بيرسبوليس الإيراني التي أُقيمت أمس في دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

تألق محمد قاسم

وتألق قاسم في المباراة، حيث سجل الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث أُقيمت المباراة على ملعب “أزادي” في إيران حيث عانى لاعبو أصفر الرياض من التزحلق على أرضية الملعب خلال اللقاء.

وفي الشوط الثاني، سجل أصفر الرياض هدفين عبر كل من عبدالرحمن غريب وقاسم في الدقيقتين الـ 62 والـ 72.

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، محمد قاسم، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

ويتصدر أصفر الرياض ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل بيرسيبوليس الترتيب برصيد صفر من النقاط.