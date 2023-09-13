مخاطر الوجبات السريعة تصل للوفاة

رغم معرفة كثير من الأشخاص بمخاطر الوجبات السريعة التي تؤثر على صحة الأشخاص وحياتهم اليومية، وقد تتسبب في أضرار لا تراجع فيها تستمر معهم طيلة حياتهم، إلا أن الإقبال عليها لا زال في زيادة مستمرة.

وفاة نجل مشهور بسبب الشاورما

وفي هذا السياق، توفي قبل أيام نجل مشهور سناب شات برقان الغامدي، بسبب تناول إحدى الوجبات السريعة (شاورما)، بحسب ما ذكر والده في تصريحات إعلامية.

وأعلنت العديد من الدراسات العالمية عددًا من الأضرار الصحية للوجبات السريعة استنادًا إلى آراء العلماء، وهذه الأضرار هي:

تدمير الذاكرة

كشفت دراسة أجريت في أكتوبر الماضي أن الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة يمكن أن تدمر ذاكرة الأشخاص مع تقدمهم في العمر.

وأشار فريق الدراسة إلى أن استهلاك نظام غذائي معالج مليء بالمواد الحافظة يمكن أن ينتج عنه تدهور كبير ومفاجئ في الذاكرة.

أمراض المناعة الذاتية

كما كشفت دراسة أجراها معهد فرنسيس كريك في لندن، ونشرت قبل أيام، أن تناول الوجبات السريعة قد يزيد من فرص إصابة الأشخاص بأمراض المناعة الذاتية، وذلك لعدم احتوائها على المكونات المهمة، مثل الألياف؛ الأمر الذي يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء.

وتتراوح أمراض المناعة الذاتية بين مرض السكري من النوع 1، والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء والتصلب المتعدد.

السرطان وأمراض الغدة الدرقية

أشار خبراء الصحة إلى أن هناك مادتين كيميائيتين؛ هما: ثلاثي بيوتيل هيدروكينون وبيرفلورو ألكيل، تُستخدمان في كثير من الوجبات السريعة على أنهما من المواد الحافظة، وأنهما خطيرتان جدًّا على الصحة.

فهناك دراسات تشير إلى أن هاتين المادتين قد تسببان السرطان وأمراض الغدة الدرقية وانخفاض الخصوبة وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة، والحساسية الغذائية.

التغيرات الهرمونية

قالت دراسة نُشرت في أواخر العام الماضي: إن الفثالات؛ وهي المواد الكيميائية التي تصنع منها أطباق الوجبات السريعة، ومئات المنتجات الاستهلاكية، مثل الشامبو ومستحضرات التجميل والعطور وألعاب الأطفال، يمكن أن تتدخل في آلية الجسم لإنتاج الهرمونات، وتسبب اضطرابات في الغدد الصماء؛ الأمر الذي يرتبط بمشكلات النمو والأمراض التناسلية وأمراض الدماغ والمناعة وغيرها من المشكلات الصحية.

الإدمان

يقول خبراء الصحة: إن الأشخاص حين يتناولون الوجبات السريعة فإنهم غالبًا ما يدمنونها ولا يستطيعون التوقف عن تناولها باستمرار في المستقبل، رغم علمهم بأنها غير صحية.

زيادة احتمالات الإصابة بكورونا

نتيجة لتسببها في الإصابة بالسمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وتأثيرها على مناعة الأشخاص، فإن الوجبات السريعة قد تزيد من فرص إصابة الأشخاص بالأمراض المُعدية؛ من بينها (كورونا).

والأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الصحية الغنية بالخضراوات والفواكه أقل عرضة بنسبة 73 في المائة للإصابة بفيروس (كورونا).

الاكتئاب

وجدت دراسة أجريت على نحو 8 آلاف من البالغين أن الأشخاص الذين يتناولون السكريات والوجبات السريعة يوميًّا كانوا أكثر عرضة بنسبة 23 في المائة للإصابة بالاكتئاب.

قد يكون السبب في ذلك هو تسبب هذه الأكلات في التهابات بالجسم قد تنتج عنها زيادة في معدلات القلق والانفعال.

الشيخوخة المبكرة

أظهرت إحدى الدراسات التي نشرت في 2020 أن الأشخاص الذين يتناولون كثيرًا من الوجبات السريعة والأطعمة المعالجة صناعيًّا أكثر عرضة لتغيرات في خلاياهم وكروموسوماتهم مرتبطة بالشيخوخة المبكرة.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول 3 حصص يومية من الوجبات السريعة أو الأطعمة المعالجة صناعيًّا يضاعف من احتمالات انكماش خيوط الحمض النووي والبروتينات المسماة التيلوميرات، والموجودة في أطراف الكروموسومات.

فقدان النظر

قد تتسبب الوجبات السريعة في إصابة الأشخاص بالعمى في بعض الحالات، وهو الأمر الذي حدث مع شاب بريطاني يبلغ من العمر 17 عامًا.

وأشار الباحثون إلى أن الفتى اعتمد في تغذيته على مدى سنوات على تناول الوجبات الجاهزة فقط، مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس.

ووجد الأطباء أن الشاب يعاني من نقص فيتامين «B12» وأن هذا الأمر أثر على سمعه وتسبب في فقدانه بصره.

مشكلات الأسنان والعظام

يقول الخبراء: إن نسبة الكربوهيدرات والسكريات الكبيرة الموجودة في الوجبات السريعة تعمل على زيادة نسبة الأحماض والبكتيريا في الفم؛ الأمر الذي يتسبب في أضرار كبيرة لمينا الأسنان ويؤدي إلى التسوس.

علاوة على ذلك؛ تتسبب الوجبات السريعة في ضعف العضلات والعظام، وقد تزيد من فرص التعرض للكسر.

الوفاة المبكرة

وذكرت مواقع صحية أن من يأكل وجبة سريعة، يوميًّا، مثل سلاسل مطاعم شهيرة منتشرة عبر أنحاء العالم، يعرض صحته لمخاطر جمة، وربما يصاب بأمراض مزمنة تنذرُ بالوفاة المبكرة.

الإصابة بالسكري

وتحدث خبراء عن أن أبرز المخاطر التي يتعرض لها آكلي الوجبات السريعة يوميًّا، هو أنه يصبح معرضًا بشدة للإصابة بداء السكري.

والسبب- بحسب خبراء- في التغذية أن الجسم الذي يتناول وجبة سريعة غنية بالكربوهيدرات البسيطة، سرعان ما يفرز هرمون الإنسولين من أجل خفض مستوى السكر، وهو ما يؤدي إلى رفع الإنسولين نفسه.

ويستطيع جسم الإنسان أن يتعامل مع هذا الارتفاع المفاجئ للإنسولين بين الفترة والأخرى، لكن تكراره بشكل يومي يسبب مقاومة الإنسولين والنوع الثاني من السكري.