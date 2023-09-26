Icon

العثور على مفقود كنهره متوفى Icon القنوات الناقلة لمباراة مايوركا ضد برشلونة Icon رغم تسجيل خماسية .. النصراويون ينتقدون دفاع الفريق Icon طفلة تروي تفاصيل مقتل والدتها داخل فم تمساح Icon إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي في بيشة Icon الدوسري عن أرقام السعودية الآن: لا نزال في بداية المشوار Icon شواطئ أملج تبهر سفير المالديف Icon عطل بلعبة ملاهٍ يترك ركابها معلقين في الهواء لمدة 30 دقيقة Icon ضمك يتأهل لـ دور الـ 16 بصعوبة ضد القيصومة Icon ابن حثلين يطلب مقترحات ملاك الإبل لتطوير منصة سمها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
متحدثًا عن أن القرار تم اتخاذه قبل شهرين من الآن

مدرب أُحد: نقل المباراة ضد النصر جعلنا نُعاني

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
مدرب أُحد: نقل المباراة ضد النصر جعلنا نُعاني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق مازن البلوي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أحد، على قرار نقل مباراة فريقه ضد النصر في دور الـ 32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال البلوي في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “قرار نقل المباراة من المدينة المنورة إلى جدة كان قد تم اتخاذه في شهر يوليو وكنت وقتها مساعدًا في الفريق قبل أن أتول مهمة المدير الفني، بكل أمانة لو كانت المباراة أُقيمت في المدينة المنورة كان هذا سيكون في صالحنا أمام النصر، اللاعبين عانوا بسبب اختلاف أجواء جدة عن المدينة”.

قد يهمّك أيضاً
الحائلي لـ أحمد شراحيلي: تعود قريبًا في أفضل حال

الحائلي لـ أحمد شراحيلي: تعود قريبًا في أفضل حال

يوتيوب وهمي يسرق بيانات أجهزة أندرويد

يوتيوب وهمي يسرق بيانات أجهزة أندرويد

وأضاف البلوي: “المباراة نُقلت من المدينة المنورة لأنهم قالوا الملعب هناك بحاجة للصيانة، والنصر كسب بسبب تفاصيل صغيرة والقادم أفضل لنادي أُحد”.

أحد ضد النصر

وفي مباراة أمس، كان النصر تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 17، ثم تعادل اللاعب البولندي كونراد ميشالاك لنادي أحد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، كشر النصر عن أنيابه هجوميًّا ليسجل 4 أهداف عبر كل من الإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي تاليسكا وأيمن يحيى وسامي النجعي في الدقائق الـ 63 والـ 74 والـ 82 والـ 86.

وكان المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر اختار لمباراة أحد تشكيل مكون من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، نواف بوشل، لابورت، عبدالإله العمري، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مونتيرو، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، ساديو ماني”.

وغاب عن مباراة أمس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويستعد نادي النصر مساء الجمعة المقبلة لمواجهة فريق الطائي في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن.

النصر ضد أحد - 2

وكان النصر تأهل لثمن نهائي كأس الملك مع أندية الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والنجمة والهلال وضمك.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار