مدرب أُحد: نقل المباراة ضد النصر جعلنا نُعاني

علق مازن البلوي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أحد، على قرار نقل مباراة فريقه ضد النصر في دور الـ 32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال البلوي في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “قرار نقل المباراة من المدينة المنورة إلى جدة كان قد تم اتخاذه في شهر يوليو وكنت وقتها مساعدًا في الفريق قبل أن أتول مهمة المدير الفني، بكل أمانة لو كانت المباراة أُقيمت في المدينة المنورة كان هذا سيكون في صالحنا أمام النصر، اللاعبين عانوا بسبب اختلاف أجواء جدة عن المدينة”.

وأضاف البلوي: “المباراة نُقلت من المدينة المنورة لأنهم قالوا الملعب هناك بحاجة للصيانة، والنصر كسب بسبب تفاصيل صغيرة والقادم أفضل لنادي أُحد”.

أحد ضد النصر

وفي مباراة أمس، كان النصر تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 17، ثم تعادل اللاعب البولندي كونراد ميشالاك لنادي أحد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، كشر النصر عن أنيابه هجوميًّا ليسجل 4 أهداف عبر كل من الإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي تاليسكا وأيمن يحيى وسامي النجعي في الدقائق الـ 63 والـ 74 والـ 82 والـ 86.

وكان المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر اختار لمباراة أحد تشكيل مكون من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، نواف بوشل، لابورت، عبدالإله العمري، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مونتيرو، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، ساديو ماني”.

وغاب عن مباراة أمس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويستعد نادي النصر مساء الجمعة المقبلة لمواجهة فريق الطائي في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن.

وكان النصر تأهل لثمن نهائي كأس الملك مع أندية الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والنجمة والهلال وضمك.