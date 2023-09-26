مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة أُحد

كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة أحد أمس في دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

قرار كاسترو

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “المباراة كانت صعبة وهذه طبيعة مباريات الكؤوس، قمت بإراحة الكثير من اللاعبين بسبب ضغط المباريات”.

وأضاف كاسترو: “منحت الفرصة للاعبين آخرين في مباراة أحد، وهذا كان قرارًا جيدًا”.

ملخص اللقاء

وفي مباراة أمس، كان النصر تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 17، ثم تعادل اللاعب البولندي كونراد ميشالاك لنادي أحد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، كشر النصر عن أنيابه هجوميًّا ليسجل 4 أهداف عبر كل من الإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي تاليسكا وأيمن يحيى وسامي النجعي في الدقائق الـ 63 والـ 74 والـ 82 والـ 86.

وكان المدرب لويس كاسترو مدرب النصر اختار لمباراة أحد تشكيل مكون من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، نواف بوشل، لابورت، عبدالإله العمري، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مونتيرو، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، ساديو ماني”.

رونالدو لم يشارك

وغاب عن مباراة أمس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويستعد نادي النصر مساء الجمعة المقبلة لمواجهة فريق الطائي في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن.