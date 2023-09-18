مدرب برسبوليس: النصر يضم لاعبين مميزين بقيادة رونالدو

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أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس الإيراني، يحيى غلمحمدي على صعوبة مواجهة النصر، مشددًا على أنه يضم لاعبين مميزين، ويتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتحدث يحيى غلمحمدي عن المواجهة المنتظرة قائلًا: “نعلم أن النصر لديه لاعبون مميزون مثل كريستيانو رونالدو، لذا يجب على اللاعبين تقديم أداء جيد من الناحية الفنية غدًا، ولابد أن نفرض سيطرتنا على المباراة”.
وواصل المدرب تصريحاته قائلًا: “نحن سعداء بقدوم اللاعب الأسطوري كريستيانو رونالدو إلى إيران، ومن الصعب إيقافه، لكن الأمر لا يقتصر على النجم البرتغالي فحسب، بل لديهم لاعبون مهمون آخرون”.
واختتم مدرب برسبوليس تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد ضد النصر، قائلًا: “أخبرت لاعبي الفريق أنه يتعين علينا الدفاع بشكل جيد كفريق منظم”.
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد وصلت إلى طهران اليوم، وحظت باستقبال رسمي وجماهيري كبير، حيث التف المشجعون حول الحافلة في المطار وحتى الفندق، وسط هتافات كبيرة لرونالدو.
ويحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.