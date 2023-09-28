مدرب مانشستر سيتي: لا أستهدف التتويج بالرباعية

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أكد المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن نيوكاسل يونايتد استحق التأهل إلى الدور التالي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب فريقه.
ولعب نيوكاسل ضد مانشستر سيتي بالأمس على ملعب “سانت جيمس بارك”، في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وانتهت المباراة بتحقيق الماكبايس بهدف دون رد سجله ألكسندر أيزاك عند الدقيقة 52.
وقال غوارديولا خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”: “لا أستهدف التتويج بالرباعية.. نحن سعداء للغاية بالثلاثية.. أهنئ فريق نيوكاسل لقد كانوا جيدين للغاية.. علينا تهنأتهم والإشادة بهم”.
وأضاف مدرب مانشستر سيتي: “لعبنا مباراة جيدة، لكنهم زادوا الضغط بعد الاستراحة وكانوا أكثر فاعلية وسجلوا هدفًا، الموسم الماضي خرجنا أمام ساوثهامبتون ولم نظهر بشكل جيد على خلاف مواجهة نيوكاسل”.
وتُعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يودع فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بشكل مبكر، بعد آخر مرة توج فيها باللقب في عام 2021.
وودع السيتي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة من دور الـ16 أمام وست هام يونايتد، قبل أن يخرج من النسخة التالية من الدور ربع النهائي على يد ساوثهامبتون، وغادر النسخة الجديدة أمام نيوكاسل.