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تحولت مشاعره من الخوف للإعجاب والذهول

مستكشف سعودي على حافة مسبح الشيطان في زامبيا

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
مستكشف سعودي على حافة مسبح الشيطان في زامبيا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول مخاطرة قيام المستكشف السعودي عبدالله السعيد بالسباحة على حافة شلالات فيكتوريا في زامبيا، والتي تعرف باسم “مسبح الشيطان”.

وأوضح السعيد في مقابلة مع “موقع CNN بالعربية” أن “هناك معتقدات وعادات سابقة للقبائل تهدف للتطهير الداخلي من الشياطين”.

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مشاعر مختلفة

وأشار إلى أنه شعر بالخوف الشديد قبل وصوله إلى مسبح الشيطان، ولكن سرعان ما تحوّلت مشاعره من الخوف إلى الإعجاب والذهول بهيبة الشلالات وروعتها.

وقال: “اكتفيت فقط بالابتسامة التي كانت على وجهي والصراخ من القلب بسبب الفرحة التي غمرتني”.

وأوضح موقع “Devil’s Pool” الإلكتروني أنه يتم افتتاح المسبح عادةً بين منتصف أغسطس ومنتصف يناير، اعتمادًا على منسوب مياه زمبيزي.

وجاءت تسمية البركة بمسبح الشيطان بسبب إطلالتها المخيفة، حيث ترتفع حوالي 110 أمتار عن سطح البحر.

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