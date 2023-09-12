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مشرد مطعون بشوكة في رقبته داخل قطار ببرلين

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أكدت قوات الأمن في محطة النقل العام تسوأولوجيتشر جارتن في العاصمة الألمانية برلين، الاثنين، أنه تم العثور على رجل مشرد مطعون بشوكة في رقبته داخل قطار في برلين .

نقل إلى المستشفى

وقالت الشرطة الاتحادية إن عمال الإنقاذ نقلوا الرجل إلى المستشفى، وأن إصابته لم تكن مهددة للحياة، وفقًا للتقرير.

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وبسبب الحواجز اللغوية وتسمم الرجل، لم يتمكن في البداية من إعطاء أي معلومات عن الحادث الذي وقع في القطار العام إس 7 في حوالي الساعة 0440 صباحا بالتوقيت المحلي (0240 بتوقيت جرينتش).

وبدأت الشرطة الاتحادية تحقيقًا وطلبت من الشهود التقدم للإدلاء بشهاداتهم.

 

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