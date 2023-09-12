مشرد مطعون بشوكة في رقبته داخل قطار ببرلين

أكدت قوات الأمن في محطة النقل العام تسوأولوجيتشر جارتن في العاصمة الألمانية برلين، الاثنين، أنه تم العثور على رجل مشرد مطعون بشوكة في رقبته داخل قطار في برلين .

نقل إلى المستشفى

وقالت الشرطة الاتحادية إن عمال الإنقاذ نقلوا الرجل إلى المستشفى، وأن إصابته لم تكن مهددة للحياة، وفقًا للتقرير.

وبسبب الحواجز اللغوية وتسمم الرجل، لم يتمكن في البداية من إعطاء أي معلومات عن الحادث الذي وقع في القطار العام إس 7 في حوالي الساعة 0440 صباحا بالتوقيت المحلي (0240 بتوقيت جرينتش).

وبدأت الشرطة الاتحادية تحقيقًا وطلبت من الشهود التقدم للإدلاء بشهاداتهم.