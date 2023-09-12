مشرد مطعون بشوكة في رقبته داخل قطار ببرلين وفد الصحة العالمية يشيد بجهود هيئة التخصصات الصحية الداخلية تعرض طائرة الدرون لرصد الإشعاع والمواد الكيماوية بمعرض سيتي سكيب عبدالعزيز بن سعود يعقد مباحثات رسمية مع وزير إدارة الطوارئ الصيني لقطات مذهلة لتساقط شلال مربة في عسير تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة كوريا الجنوبية السعودية تعزز السلامة المرورية لخفض وفيات حوادث الطرق الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي تأثر مرتفعات وسهول عسير وجازان بسحب ركامية وأمطار غزيرة السجن 5 سنوات عقوبة التحرش في مكان العمل أو الدراسة
أكدت قوات الأمن في محطة النقل العام تسوأولوجيتشر جارتن في العاصمة الألمانية برلين، الاثنين، أنه تم العثور على رجل مشرد مطعون بشوكة في رقبته داخل قطار في برلين .
وقالت الشرطة الاتحادية إن عمال الإنقاذ نقلوا الرجل إلى المستشفى، وأن إصابته لم تكن مهددة للحياة، وفقًا للتقرير.
وبسبب الحواجز اللغوية وتسمم الرجل، لم يتمكن في البداية من إعطاء أي معلومات عن الحادث الذي وقع في القطار العام إس 7 في حوالي الساعة 0440 صباحا بالتوقيت المحلي (0240 بتوقيت جرينتش).
وبدأت الشرطة الاتحادية تحقيقًا وطلبت من الشهود التقدم للإدلاء بشهاداتهم.