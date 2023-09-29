Icon

الحج والعمرة: شرطان لـ التصوير في المسجد الحرام Icon ريم عبدالله: أعشق الهلال وأحلم بتولي رئاسته Icon مباراة الطائي ضد النصر بين التعويض ومواصلة الانتصارات Icon مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة Icon كولر يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الأهلي ضد سان جورج Icon إحباط تهريب أكثر من 30 ألف قرص محظور تداوله Icon ياسر المسيليم يوضح لجماهير الأهلي سبب اعتزاله! Icon فيديو يوثق أصواتًا مرعبة في البر Icon الغزارة التهديفية شعار مباريات الهلال والشباب Icon حمدالله وكورونادو يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وصادرات متوقعة تتجاوز 117 مليار دولار أمريكي

مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خلال افتتاح مصنع لوسيد موتورز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن هذا المشروع الاستثنائي سيوفر أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة، وصادرات محتملة تزيد على 117 مليار دولار أمريكي.

السيارات الكهربائية

قد يهمّك أيضاً
قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا

قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا

التعادل يحسم مباراة آرسنال ضد توتنهام

التعادل يحسم مباراة آرسنال ضد توتنهام

وأضاف وزير الاستثمار أن المملكة تعيش أزهى عصور الابتكار والتقدم المستدام، حيث لم يعد التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية رفاهية أو موضة عابرة، بينما يبرهن النمو في المبيعات تفاني البشرية في الحفاظ على كوكبنا وضمان مستقبل أكثر أمانًا.

لوسيد موتورز السعودية

وافتتحت شركة لوسيد موتورز اليوم الأربعاء الماضي مصنعها في السعودية، ضمن جهود السعودية لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.

سير باكورة السيارات الكهربائية

ومن المقرر أن يكون مفتاح الخطة السعودية هو مصنع سياراتها الكهربائية “سير” والتي تسعى لطرح سياراتها في عام 2025 بالتعاون مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية “فوكسكون”.

وتسعى “سير” لإنتاج 170 ألف سيارة سنويا في المملكة، بينما سيكون على عاتق شركة “لوسيد موتورز” ومقرها الولايات المتحدة، والتي استحوذ صندوق الاستثمارات العامة فيها على حصة تتجاوز الـ 60%، إنتاج 150 ألف سيارة سنويا في المملكة خلال 3 سنوات.

وكانت شركة السيارات الكهربائية “سير” قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها ستطور موقعا صناعيا قرب مدينة جدة، مشيرة إلى أنها حصلت على قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع داخل مركز الملك عبدالله الاقتصادي في صفقة تبلغ قيمتها نحو 96 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تساهم “سير” بمبلغ 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2034، كما أنها ستساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال، فيما من المتوقع أن توفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم