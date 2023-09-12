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لا يزال مصير الأم مجهولًا

مشهد لا يصدق.. إنقاذ رضيعة ولدتها أمها أسفل أنقاض زلزال المغرب

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
مشهد لا يصدق.. إنقاذ رضيعة ولدتها أمها أسفل أنقاض زلزال المغرب
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ رضيعة من أسفل الأنقاض بعد أيام من زلزال المغرب الذي أسفر عن مقتل نحو 2900 قتيل، وإصابة 2562 آخرين.

إنقاذ رضيعة

وأظهر الفيديو عددًا من الأشخاص وهم يعثرون على الرضيعة التي كانت بدون ملابس، وجسدها مغطى بالتراب، حيث قيل إن والدتها وضعتها أسفل الأنقاض ولا يزال مصير الأم مجهولًا.

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وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب لليوم الرابع، للعثور على ناجين تحت الأنقاض، حيث يكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى القرى الجبلية النائية، التي تضررت بشدة جراء الزلزال.

أكبر زلزال بالمغرب

وحسب قناة “العربية”، خيم قرويون في أجزاء عديدة من المغرب دمرها أكبر زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من قرن في العراء لليلة الرابعة.

وشعر سكان إقليم الحوز خلال الليل بهزة ارتدادية خفيفة، وقد بلغت قوتها 3.8 درجة بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

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