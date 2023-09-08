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معظمهم من النساء والأطفال

مصرع 18 شخصًا بالكونغو الديمقراطية على يد مسلحين

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
مصرع 18 شخصًا بالكونغو الديمقراطية على يد مسلحين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل الإعلام في الكونغو الديمقراطية عن مقتل 18 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، الخميس على يد مسلحين في إقليم إيتوري الذي يشهد اضطرابات في شمال شرق البلاد.

تفاصيل الهجوم

ووقع الهجوم، الذي لم تحدد هوية منفذيه، في قرية بالينجينا في مقاطعة إيرومو، وفق هذه المصادر.

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وذكر حاكم إيرومو سيرو سيمبا: عدنا من بالينجينا حيث دُفنت 18 جثة عائدة لمدنيين، مشيرًا إلى توقيف أحد المشتبه بتنفيذهم الهجوم، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر في أجهزة الإغاثة: دفن 18 ضحية في مقبرة جماعية هم 11 امرأة وأربعة أطفال وثلاثة رجال.

موجة عنف

ولفتت أنباء أخرى غير مؤكدة إلى وقوع هجوم آخر الجمعة في مقاطعة أخرى من الإقليم نفسه تسبب بسبعة قتلى.

بعد هدوء استمر عقدًا، تجدّد في العام 2017 الصراع بين أفراد قبيلتي هيما وليندو في إقليم إيتوري؛ ما أسفر عن آلاف القتلى وأكثر من 1,5 مليون نازح، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ مايو 2021 تفرض السلطات الكونغولية حصارًا على إقليمي إيتوري وشمال كيفو، لكن التدبير لم يكبح موجة العنف، ويطالب سكان في الإقليمين بإلغائه.

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