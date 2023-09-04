مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية

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كشفت تقارير إعلامية عن مصرع 3 عسكريين باكستانيين، اليوم الإثنين، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم جنوب غربي البلاد.
يأتي ذلك في بيان للقوات البحرية الباكستانية، التي أشارت إلى أن المروحية تابعة للأسطول الباكستاني، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية قنا.
وأشار البيان إلى أن المروحية تحطمت خلال مهمة تدريبية بإقليم بلوشستان، وكان على متنها ضابطان وجندي، مشيرة إلى أنهم جميعًا لقوا مصرعهم.
وأعلنت البحرية الباكستانية أنه من المرجح أن يكون هناك عطل فني وراء تحطم المروحية، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
من المعروف أنه في أغسطس الماضي، فقد الجيش الباكستاني مروحيتين بإقليم بلوشستان، أيضا، وكان عدد ضحايا الحادثين 12 قتيلا، بينما لم يتم تحديد الأسباب وراء الحادثين.