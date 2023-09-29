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العميد تعادل بدون أهداف وفقد نقطتين

مطالب بإقالة نونو سانتو بعد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
مطالب بإقالة نونو سانتو بعد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بإقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد التعادل مع الفيحاء اليوم بدون أهداف في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

وأبدت جماهير نادي الاتحاد غضبها من المدرب سانتو بسبب استمرار استبعاده للاعب عبدالرحمن العبود بجانب الدفع بالتشكيل الخاطئ في مباراة الفيحاء والذي كلف العميد خسارة نقطتين اليوم.

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الجماهير طالبت بإقالته بعد شعورهم أن العميد مهدد بعدم المنافسة على لقب دوري روشن في الموسم الحالي.

الفيحاء ضد الاتحاد 

وخلال مباراة الفيحاء ضد الاتحاد، لم يُظهر الفريقان أي خطورة في الشوط الأول لتنتهي أول 45 دقيقة بلا أهداف في اللقاء.

واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني، ليصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل 19 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما أصبح رصيد الفيحاء 10 نقاط في المركز التاسع.

 

 

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