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لمساعدة متضرري الفيضانات

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا
المواطن - فريق التحرير

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، تحمل على متنها 40 طناً من المساعدات الغذائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

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وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

وتأتي هذه الجهود تأكيداً للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به قيادة المملكة بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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