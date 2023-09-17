مساهمو شركة تهامة يطالبون بحل مجلس الإدارة الحالي باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا 6 أعراض تؤكد تعرض طفلك للتنمر المدرسي “آل منيف للتجارة” توقع عقدًا مع الجوف الزراعية بـ 7.6 مليون ريال مدمنو الإمفيتامين معرضون للإصابة بالزهايمر بسن مبكرة وزير الشؤون الإسلامية: الداعية عبدالرحمن الفهيد كرّس حياته لخدمة الدين والدعوة إلى الله تحذير: أمطار غزيرة على عسير وجازان للمساء بالفيديو.. مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة بالبرازيل 388 وظيفة شاغرة لدى مشروع نيوم
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، تحمل على متنها 40 طناً من المساعدات الغذائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.
ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.
وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.
وتأتي هذه الجهود تأكيداً للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به قيادة المملكة بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.