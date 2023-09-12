مغربي يروي كيف مات أهل قريته ونجا هو بأسرته

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روى أحد الناجين من الزلزال العنيف تفاصيل نجاته التي اعتبرها أشبه بالأعجوبة، وذلك في خضم البحث عن ناجين باليوم الثالث للزلزال الذي ضرب المغرب وخلف أكثر من 2500 قتيل.
وذكر في حديث للعربية/ الحدث، أمس الاثنين، نجوت بأعجوبة من الدمار الهائل الذي حل بقرية ثلاثة يعقوب.
كما أوضح أنه كان يهم بالنوم حين سمع صوتًا خفيفًا في البداية فانتفض من فراشه وخرج برفقة زوجته وابنه، لينهار بعدها المبنى بثوانٍ.
إلى ذلك، أكد أن عددًا قليلًا للغاية نجوا في قريته، فأغلب السكان وافتهم المنية، كما تدمرت البنية التحتية بالكامل، على حد قوله.
بالتزامن، أظهرت المشاهد التي وثقتها الكاميرا من عين المكان، حجم الدمار الهائل الذي حل بثلاثة يعقوب، تلك القرية المنكوبة بالكامل والتي تعتبر بؤرة الزلزال إلى جانب إيغيل التي تعد البؤرة الأساسية للزلزال وتبعد 10 كيلومترات عن ثلاثة يعقوب.
وتحدث مراسل العربية/ الحدث أثناء تواجده في القرية المنكوبة كيف كانت الطرق مغلقة بالكامل منذ وقوع الزلزال قبيل فجر السبت وحتى استطاعوا الوصول لها بعد أن فتحت أمس الاثنين حيث كان الوصول إليها مستحيلًا، لافتًا إلى أن الطريق كان أصعب طريق رآه في حياته.