Icon

وفاة قائد فريق استنساخ النعجة دوللي Icon 2862 قتيلًا و2562 مصابًا في زلزال المغرب Icon القناة الناقلة لـ مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية Icon مغربي يروي كيف مات أهل قريته ونجا هو بأسرته Icon في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة Icon أمطار وبرد على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة Icon اسم غير مألوف لمولود ماسك الحادي عشر Icon الفالح: السعودية تمتلك الرؤية المتكاملة الأكثر تميزًا في العالم Icon وفد نمساوي يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة Icon إعصار دانيال يغير ملامح المدن الليبية بالكامل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اعتبرها أشبه بالأعجوبة

مغربي يروي كيف مات أهل قريته ونجا هو بأسرته

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
مغربي يروي كيف مات أهل قريته ونجا هو بأسرته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

روى أحد الناجين من الزلزال العنيف تفاصيل نجاته التي اعتبرها أشبه بالأعجوبة، وذلك في خضم البحث عن ناجين باليوم الثالث للزلزال الذي ضرب المغرب وخلف أكثر من 2500 قتيل.

دمار هائل

وذكر في حديث للعربية/ الحدث، أمس الاثنين، نجوت بأعجوبة من الدمار الهائل الذي حل بقرية ثلاثة يعقوب.

قد يهمّك أيضاً
نمو سجلات الفنون والترفيه في عسير 69 %

نمو سجلات الفنون والترفيه في عسير 69 %

أسماء الفائزين بجوائز الـ4 ملايين ريال في مسابقة القرآن الكريم

أسماء الفائزين بجوائز الـ4 ملايين ريال في مسابقة القرآن الكريم

كما أوضح أنه كان يهم بالنوم حين سمع صوتًا خفيفًا في البداية فانتفض من فراشه وخرج برفقة زوجته وابنه، لينهار بعدها المبنى بثوانٍ.

إلى ذلك، أكد أن عددًا قليلًا للغاية نجوا في قريته، فأغلب السكان وافتهم المنية، كما تدمرت البنية التحتية بالكامل، على حد قوله.

بالتزامن، أظهرت المشاهد التي وثقتها الكاميرا من عين المكان، حجم الدمار الهائل الذي حل بثلاثة يعقوب، تلك القرية المنكوبة بالكامل والتي تعتبر بؤرة الزلزال إلى جانب إيغيل التي تعد البؤرة الأساسية للزلزال وتبعد 10 كيلومترات عن ثلاثة يعقوب.

وتحدث مراسل العربية/ الحدث أثناء تواجده في القرية المنكوبة كيف كانت الطرق مغلقة بالكامل منذ وقوع الزلزال قبيل فجر السبت وحتى استطاعوا الوصول لها بعد أن فتحت أمس الاثنين حيث كان الوصول إليها مستحيلًا، لافتًا إلى أن الطريق كان أصعب طريق رآه في حياته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة
السعودية اليوم

موجة حارة تضرب الشرقية والمدينة المنورة

السعودية اليوم
حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
السعودية اليوم

حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47...

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من جدة
الملك سلمان

الملك سلمان يصل إلى نيوم قادمًا من...

الملك سلمان
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات
وظائف

وظائف شاغرة بشركة محركات الطائرات

وظائف
الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا

السعودية اليوم
الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا
أخبار رئيسية

الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا

أخبار رئيسية
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة