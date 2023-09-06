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مقترح بفتح التطوع لمراقبة السوق المحلي لحماية المستهلك

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
مقترح بفتح التطوع لمراقبة السوق المحلي لحماية المستهلك
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي المهتم بشؤون المستهلك عبدالعزيز صالح الخضيري عن تقديمه مقترحًا لجمعية حماية المستهلك بفتح المجال أمام المهتمين الراغبين بالتطوع في مراقبة السوق وحماية المستهلك، وفق ضوابط وآلية معينة تضمن سرية وسلامة الاجراءات.

وضع ضوابط وشروط للتطوع

وقال الخضيري خلال لقاء مع الفنان جاسم النبهان: إنه قدم المقترح لأمانة الرياض وجمعية حماية المستهلك قبل سنوات بالاستفادة من تعاون المهتمين بمراقبة المحلات والمطاعم والأماكن التي تقدم خدمات استهلاكية من خلال بطاقة من الجهة المسؤولة يتم استخدامها عند رصد أي مخالفة.

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وأوضح أنه يجب وضع ضوابط وأخذ تعهدات على المتطوعين في مراقبة السوق حتى لا يستغل نفوذه، ويتفاخر بها ويستخدمها في غير موضعها، بحيث يساعدون لجان الضبط في رصد المخالفات سريعًا وتخويف المحلات وإشعارهم بالمراقبة باستمرار من أي زبون.

استحسان المقترح

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين متابعي الخضيري، حيث علق أحد المواطنين ويدعى بندر: وما زلنا نطالب بفتح باب التطوع للجان التفتيش والمراقبة للأسواق ومستعدين ننظف الأسواق من مخالفات التوطين والتستر التجاري والمحلات التي تغلق أبوابها أمام الرقابة، وهذا اقتراح لابد من تطبيقه، السوق التجاري كبير، ولا هناك تغطية كافية.

سعودة التجارة

وقال عادل المؤمن: نتمنى أيضًا فتح باب التطوع المروري حينما ننصح شاب باستعمال الإشارة وعدم التهور بالقيادة يرد عليك بالشتيمة، وأضاف آخر: إذا لم تسعود التجارة فلن ينتهي الغش والتلاعب بالأسواق، سعودة التجارة لها فوائد كثيرة وعظيمة، أولها ترفع دخل المواطن لمستوى عالٍ، ثانيها تقضي على التستر والغش التجاري والتلاعب وتقلل استنزاف الميزانية للدولة.

جهود جمعية حماية المستهلك

وأكدت جمعية حماية المستهلك، على مواصلتها تنفيذ الخطة الإستراتيجية المعتمدة وتطوير خدماتها وبرامجها التوعوية ومتابعتها باهتمام كل ما يتعلق بقضايا المستهلك في المملكة.

وشددت الجمعية على الدور الكبير للمستهلك في الحد من ارتفاع الأسعار ويمثل قوة تستطيع السيطرة على الزيادة، مطالبةً بالحرص على المقارنة في الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي الاحتياجات في ظل وفرة الخيارات المعروضة في السوق المحلية.

مركز خدمة المستهلك الافتراضي

وأطلقت جمعية حماية المستهلك مركز خدمة المستهلك الافتراضي، ليقدم خدماته لجميع المستهلكين في المملكة بما فيها الاستشارات القانونية وتشمل توجيه المستهلك وإرشاده للجهات المعنية بحل مشكلته.

ويحتفظ النظام بجميع طلبات الدعم والاستشارات في حساب المستهلك الخاص للعودة لها في أي وقت، ويمكن من رفع المقترحات والملاحظات في السوق السعودية عبر النظام لتقوم الجمعية بدراستها والرفع للجهات المعنية في حال إمكانية تحقيقها.

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