مقتل 5 من الشرطة في هجوم مسلح بنيجيريا

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قال متحدث باسم الشرطة في نيجيريا الثلاثاء: إن خمسة من أفراد الشرطة على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون في ولاية إيمو بجنوب شرق نيجيريا.
وتهاجم جماعات مسلحة مراكز الشرطة والمباني الحكومية في الولايات بجنوب شرق نيجيريا.
وأكد هنري أوكوي المتحدث باسم الشرطة في ولاية إيمو، أن الهجوم وقع في منطقة حكومة إهيمي مبانو المحلية بالولاية، لكنه لم يقدم تفاصيل على الفور، مشيرًا إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.