العثور على بيضة ذهبية في قاع البحر يثير لغزًا أمريكا ترسل ذخائر يورانيوم منضب لأوكرانيا المنتخب السعودي يفتتح مشوار التصفيات بثلاثية في منغوليا وظائف شاغرة بشركة النهدي في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية تحد جديد على تيك توك يدمر سيارتك وتكلفته باهظة لقطات لحضور بدر بن سلطان حفل مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن الكريم 7 لاعبين ينافسون رونالدو في استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا مقيم يشيد بسرعة تجاوب الدفاع المدني لإنقاذ طفله صيف 2023 سجل أعلى درجات حرارة في تاريخ العالم
تحدث مقيم مصري عن سرعة تجاوب الدفاع المدني وحرص الهلال الأحمر على حياة ابنه الذي أغلق عليه باب شقتهم لمدة 8 ساعات، بعد فشل كل محاولات والديه في فتح الباب.
وأوضح المقيم أنه ترك ولده الصغير بالمنزل لشراء أغراض من السوق هو ووالدته بعد العشاء، ولم يتمكنا من أخذ ابنهما معهما لأنه ينام مبكرًا حيث يستيقظ في السادسة صباحًا.
وقال المقيم: إنه عاد وزوجته من السوق عند الساعة 9:45م وحاولا فتح الباب ودق الجرس كما طرق الباب حتى يستيقظ ابنهما لفتح الباب لهما، لكنه كان غارقًا في النوم وظلا هكذا حتى الساعة 5:45 صباحًا.
ونصحه أحد جيرانه السعوديين بالتواصل مع رجال الدفاع المدني، موضحًا أنه لم يكن يعلم أن تلك المشكلات من اختصاص الدفاع المدني، وفي الأخير اتصل بهم وأبلغهم بموقع مقر سكنه.
وأضاف أن الدفاع المدني حضر إلى المنزل في تمام الساعة 6:12 صباحًا، وفي نفس اللحظة كان الهلال الأحمر على اتصال به لمتابعة الوضع الصحي لابنه، حيث قال أحد منسوبي الهلال الأحمر للمقيم المصري: لا تقفل خلني معك إلى أن أسمع الولد يتكلم معك.
وأشار إلى أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من فتح باب الشقة في غضون دقيقتين وتحديدًا عند الساعة 6:14 صباحًا، كما طلبوا منه أن يجعل ابنه يتحدث ويطمئنهم على صحته.
وأشاد المقيم بحرص الدفاع المدني والهلال الأحمر على صحة ابنه، وبسرعة تجاوبهم مع مشكلته واصفًا طريقتهم في التعامل بالرقي والإنسانية والحرص على الحفاظ على أرواح من يقيم على أرض السعودية مهما كانت جنسيته.
وواصل المقيم: لو أنا بحب السعودية مرة، فبعد هذا المواقف أحبها 100 مرة، ودام عزك يا وطن والله يديم عز السعودية.
وحظي الفيديو بتفاعل بين رواد منصة إكس، حيث قال بندر الشدادي: بارك الله بالسعودية وقادتها وشكرًا لشرفاء العرب الذين يعدون الحق.
وعلقت حصة بقولها: بارك الله فيك وحفظ الله عائلتك، كما كتبت مريم: الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والاهتمام بقيمة الإنسان سواء مواطن أو مقيم الله يكثر خيرهم أجهزتنا الأمنية والصحية، وشكرًا لأخينا الفاضل على نشره تجربته.