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مقيم يشيد بسرعة تجاوب الدفاع المدني لإنقاذ طفله

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
مقيم يشيد بسرعة تجاوب الدفاع المدني لإنقاذ طفله
المواطن - فريق التحرير

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تحدث مقيم مصري عن سرعة تجاوب الدفاع المدني وحرص الهلال الأحمر على حياة ابنه الذي أغلق عليه باب شقتهم لمدة 8 ساعات، بعد فشل كل محاولات والديه في فتح الباب.

وأوضح المقيم أنه ترك ولده الصغير بالمنزل لشراء أغراض من السوق هو ووالدته بعد العشاء، ولم يتمكنا من أخذ ابنهما معهما لأنه ينام مبكرًا حيث يستيقظ في السادسة صباحًا.

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فشلت محاولات الوالدين في فتح الباب

وقال المقيم: إنه عاد وزوجته من السوق عند الساعة 9:45م وحاولا فتح الباب ودق الجرس كما طرق الباب حتى يستيقظ ابنهما لفتح الباب لهما، لكنه كان غارقًا في النوم وظلا هكذا حتى الساعة 5:45 صباحًا.

ونصحه أحد جيرانه السعوديين بالتواصل مع رجال الدفاع المدني، موضحًا أنه لم يكن يعلم أن تلك المشكلات من اختصاص الدفاع المدني، وفي الأخير اتصل بهم وأبلغهم بموقع مقر سكنه.

فتح الباب في دقيقتين

وأضاف أن الدفاع المدني حضر إلى المنزل في تمام الساعة 6:12 صباحًا، وفي نفس اللحظة كان الهلال الأحمر على اتصال به لمتابعة الوضع الصحي لابنه، حيث قال أحد منسوبي الهلال الأحمر للمقيم المصري: لا تقفل خلني معك إلى أن أسمع الولد يتكلم معك.

وأشار إلى أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من فتح باب الشقة في غضون دقيقتين وتحديدًا عند الساعة 6:14 صباحًا، كما طلبوا منه أن يجعل ابنه يتحدث ويطمئنهم على صحته.

حرص وإنسانية ورقي

وأشاد المقيم بحرص الدفاع المدني والهلال الأحمر على صحة ابنه، وبسرعة تجاوبهم مع مشكلته واصفًا طريقتهم في التعامل بالرقي والإنسانية والحرص على الحفاظ على أرواح من يقيم على أرض السعودية مهما كانت جنسيته.

وواصل المقيم: لو أنا بحب السعودية مرة، فبعد هذا المواقف أحبها 100 مرة، ودام عزك يا وطن والله يديم عز السعودية.

تفاعل بين رواد منصة إكس

وحظي الفيديو بتفاعل بين رواد منصة إكس، حيث قال بندر الشدادي: بارك الله بالسعودية وقادتها وشكرًا لشرفاء العرب الذين يعدون الحق.

وعلقت حصة بقولها: بارك الله فيك وحفظ الله عائلتك، كما كتبت مريم: الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والاهتمام بقيمة الإنسان سواء مواطن أو مقيم الله يكثر خيرهم أجهزتنا الأمنية والصحية، وشكرًا لأخينا الفاضل على نشره تجربته.

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