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بسبب المعاملات التجارية الخارجية لعائلته ومحاكمة ابنه

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، رسميًّا تأييده إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنه سيسعى إلى فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس بناءً على تحقيقات الحزب الجمهوري في مجلس النواب بشأن المعاملات التجارية الخارجية لعائلته ومحاكمة ابنه هانتر بايدن.

تأييد عزل بايدن

وقال مكارثي، خلال فيديو نشرته شبكة “سكاي نيوز”: “اليوم، أوجه لجان مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن”.

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وقال مكارثي: إن التحقيق سيقوده رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب جيمس كومر بالتنسيق مع رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان، ورئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب جيسون سميث.

تصويت صعب

وأضاف مكارثي: “أنا لا أتخذ هذا القرار باستخفاف وبغض النظر عن حزبك أو من صوت لصالحه، فإن هذه الحقائق يجب أن تهم جميع الأمريكيين”. ولم يذكر ما إذا كان مجلس النواب بكامل هيئته سيصوت على فتح تحقيق.

وقد يكون مثل هذا التصويت صعبًا في مواجهة مقاومة بعض المعتدلين. وتأتي موافقة مكارثي الرسمية على عزل الرئيس بعد أسابيع من قوله: إنه يعتقد أن تحقيقات مجلس النواب ستتطور في النهاية إلى تحقيق في العزل.

مساءلة وعزل الرئيس

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي: إنه مستعد للمضي قدمًا في إجراءات المساءلة والعزل ضد الرئيس جو بايدن، حيث تتكشف الأدلة على التعاملات الفاسدة للرئيس وعائلته كل أسبوع.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال مكارثي: “إذا نظرت إلى جميع المعلومات والأدلة التي تمكنا من جمعها حتى الآن، فإن المضي قدمًا في إجراءات المساءلة ضد الرئيس جو بايدن خطوة طبيعية تمامًا… وفقط حتى يفهم المشاهدون ما يعنيه ذلك، فإن ذلك يوفر للكونجرس السلطة القانونية للحصول على جميع المعلومات التي يحتاجون إليها”.

فساد عائلة بايدن

وبصفته رئيسًا لمجلس النواب، يتمتع مكارثي بسلطة تمكين الجمهوريين في الكونجرس من عزل بايدن. واستشهد مكارثي باختراقات في تحقيق بشأن فساد عائلة بايدن المزعوم من قبل الجمهوريين في الكونجرس.

وقال: إن “السجلات المصرفية تظهر أن بايدن أنشأ 20 شركة وهمية بينما كان يشغل منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017، وتلقت عائلته 16 دفعة من رومانيا تدفقت إلى تسعة أفراد من العائلة”.

مكتب التحقيقات الفيدرالي

كما لفت رئيس مجلس النواب الأمريكي الانتباه إلى مزاعم مخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي ادعى أنه رشى نائب الرئيس آنذاك بايدن.

وأضاف مكارثي: “عندما تنظر إلى هذا، يبدو وكأن ثقافة الفساد موجودة داخل عائلة بايدن بأكملها… يجب أن تكون قادرًا على الإجابة عن ذلك للشعب الأمريكي. يستحق الشعب الأمريكي إجابة. من يكذب؟”.

فساد مالي

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هانتر بايدن حصل على أكثر من 5.5 مليون دولار، بما في ذلك من شركة “بوريسما” الأوكرانية لمدة عامين، وذلك كمكافأة على مساهماته في عمليات التهرب الضريبي وتعاطي الكحول والمخدرات بنشاط، بعد اتفاقياته مع مكتب المدعي العام الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أنه كجزء من التحقيق الجمهوري، تبين أن عائلة جو بايدن تلقت ملايين الدولارات من التمويل الأجنبي خلال سنواته كنائب لرئيس الولايات المتحدة، وحتى اللحظة، حددت لجنة بقيادة كومر أكثر من 20 مليون دولار من هذه المدفوعات لعائلة بايدن وشركائهم التجاريين.

وقال عدد من الجمهوريين المعتدلين: إنهم غير مستعدين للتحرك بشأن هذا الأمر، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان مكارثي سيحصل على الأصوات اللازمة لبدء التحقيق أم لا.

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