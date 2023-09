مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، رسميًّا تأييده إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنه سيسعى إلى فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس بناءً على تحقيقات الحزب الجمهوري في مجلس النواب بشأن المعاملات التجارية الخارجية لعائلته ومحاكمة ابنه هانتر بايدن.

وقال مكارثي، خلال فيديو نشرته شبكة “سكاي نيوز”: “اليوم، أوجه لجان مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن”.

وقال مكارثي: إن التحقيق سيقوده رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب جيمس كومر بالتنسيق مع رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان، ورئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب جيسون سميث.

House Speaker Kevin McCarthy announces that he has endorsed launching a formal impeachment inquiry into President Joe Biden https://t.co/VnG1hU7zvP pic.twitter.com/3KWf6u7agR

— CNN (@CNN) September 12, 2023