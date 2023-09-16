4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا اليوم أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق مكافحة الفساد: إيقاف 134 مواطناً ومقيماً في جرائم رشوة وغسل أموال ترتيب دوري روشن بعد سداسية الهلال وثلاثية الفتح الفروقات بين إصدارات آيفون 15 الجديدة لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن اتحاد العاصمة الجزائري بطلًا لـ كأس السوبر الإفريقي جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع نيمار يصنع هدفين في مشاركته الأولى مع الهلال
بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر صفر 1445هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3452) جولة رقابية، والتحقيق مع (340) مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإيقاف (134) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
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