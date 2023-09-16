مكافحة الفساد: إيقاف 134 مواطناً ومقيماً في جرائم رشوة وغسل أموال

بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر صفر 1445هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3452) جولة رقابية، والتحقيق مع (340) مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإيقاف (134) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

استكمال الإجراءات النظامية

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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