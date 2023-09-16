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3452 جولة رقابية والتحقيق مع 340 مشتبهاً به خلال شهر صفر

مكافحة الفساد: إيقاف 134 مواطناً ومقيماً في جرائم رشوة وغسل أموال

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
مكافحة الفساد: إيقاف 134 مواطناً ومقيماً في جرائم رشوة وغسل أموال
المواطن - فريق التحرير

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بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر صفر 1445هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3452) جولة رقابية، والتحقيق مع (340) مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإيقاف (134) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

استكمال الإجراءات النظامية

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
ولحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية الهاتف المجاني: (980)، أو الموقع الإلكتروني: (اضغط هنا).

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