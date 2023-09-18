مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المروجين

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات، ضمن جهودها الأمنية في الحرب على المخدرات.
وقالت مكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ومواطن بمحافظة صبيا في منطقة جازان؛ لترويجهما 31 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وأضافت: كما تم القبض على 4 مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتابعت: كما تم القبض على مواطن بمحافظة المخواة في منطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وأردفت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/jiMXZm1d1A
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 17, 2023