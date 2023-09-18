مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المروجين

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات، ضمن جهودها الأمنية في الحرب على المخدرات.

تفاصيل الضبطيات

وقالت مكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ومواطن بمحافظة صبيا في منطقة جازان؛ لترويجهما 31 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأضافت: كما تم القبض على 4 مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ترويج إمفيتامين

وتابعت: كما تم القبض على مواطن بمحافظة المخواة في منطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأردفت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.