مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المروجين في السعودية حمد المنصور: ما حدث يظل سرًّا بيني وبين رونالدو وهو إنسان مثقف ماركو فيراتي يخوض أول تجربة عربية بعد 15 عامًا بالملاعب الأوروبية 200 ألف حيوان قتلوا في اليونان بسبب العاصفة دانيال حفل ليلة أغاني المسلسلات على مسرح أبو بكر سالم بالرياض النظر في الشاشات يؤثر على نمو الأطفال روسي يخسر 100 مليون روبل في ثوانٍ معدودة مشادة بين اللاعبين في مباراة الأخدود ضد الاتحاد أوامر ملكية مغربية لمساعدة متضرري الزلزال مشهد مؤثر لأب ينام على الرصيف انتظارًا لخروج ابنته من الجامعة
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن جهودها الأمنية في الحرب على المخدرات في كافة أنحاء السعودية.
وقالت مكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر منصة إكس” إنه تم إحباط ترويج 8.6 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” و1.3 كيلو جرام من مادة الهروين المخدر، مشيرة إلى أنه تم القبض على مروجيها وهم 11 مقيمًا بمحافظة جدة.
وأضافت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، ومادة الحشيش المخدر.
وتابعت مكافحة المخدرات: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فضلًا عن القبض على 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأردفت: كما تم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وكذلك القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/dXx3zP8txT
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 14, 2023