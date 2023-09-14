مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المروجين

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن جهودها الأمنية في الحرب على المخدرات في كافة أنحاء السعودية.

تفاصيل الضبطيات

وقالت مكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر منصة إكس” إنه تم إحباط ترويج 8.6 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” و1.3 كيلو جرام من مادة الهروين المخدر، مشيرة إلى أنه تم القبض على مروجيها وهم 11 مقيمًا بمحافظة جدة.

وأضافت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، ومادة الحشيش المخدر.

مواد مخدرة متنوعة

وتابعت مكافحة المخدرات: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فضلًا عن القبض على 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأردفت: كما تم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وكذلك القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.