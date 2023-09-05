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روما تسعى للعب دور متزايد في ربط الاتحاد الأوروبي بالشرق الأوسط

منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة مع أوروبا

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ صباحاً
منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة مع أوروبا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تجري إيطاليا والسعودية محادثات بشأن استثمار سعودي محتمل في الصندوق الاستراتيجي الجديد في روما، حيث وقع البلدان 18 اتفاقًا لإقامة علاقات اقتصادية أوثق، بخاصة في مجال الطاقة.

اتجاه إيطاليا نحو الخليج

وقالت مصادر لوكالة رويترز: إن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تسعى، خلال فعاليات منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي المنعقد بمدينة ميلانو الإيطالية، لكسب ثقة صناديق الثروة السيادية الخليجية لزيادة قوة صندوق صُنع في إيطاليا الذي تم إطلاقه في مايو برأس مال 700 مليون يورو (756 مليون دولار) في عام 2023.

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من شأن المخطط أن يدعم الشركات الإيطالية العاملة في سلاسل التوريد الرئيسية، بينما يهدف أيضًا إلى تعزيز شراء وإعادة استخدام المواد الخام الحيوية. ومن شأن الصندوق أن يساعد في دعم الصناعة الإيطالية، بحسب مصادر لـ”رويترز”.

أهمية السعودية للاقتصاد الإيطالي

وتسعى ميلوني إلى توثيق العلاقات مع دول الخليج منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي وسيكون لصندوق “صنع في إيطاليا”، النصيب الأكبر في التعاون مع دول الخليج بخاصة السعودية.

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي: إن السعودية تسعى لتطوير العلاقات مع إيطاليا كونها ثاني دولة مصنعة في أوروبا، من خلال الاستثمار في المواد الخام المهمة والتخطيط لتعزيز الجهود مع إيطاليا.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستركز على الطاقة والاستدامة وسلاسل التوريد والرياضة لتوسيع وجودها في إيطاليا.

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

إيطاليا تدعم العلاقات الأوروبية الخليجية

وتستضيف السعودية، التي استثمرت الملايين في رياضات عالمية مثل كرة القدم، حدث كأس السوبر الإيطالي، لكن ليس لديها أي استثمار مباشر في نادٍ لكرة القدم في إيطاليا.

وتحت قيادة ميلوني، ترى إيطاليا نفسها لاعبًا لدور متزايد في ربط الاتحاد الأوروبي بموردي الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع قطع الاتحاد الأوروبي علاقاته مع روسيا، وفقًا لوكالة “رويترز”.

حجم العلاقات التجارية بين إيطاليا والسعودية

وبلغ إجمالي الصادرات الإيطالية إلى السعودية ما يزيد قليلًا على 4 مليارات يورو في عام 2022، معظمها من التصنيع، بينما بلغ إجمالي الواردات أكثر من 7.4 مليار يورو، معظمها من المنتجات النفطية.

واتفقت شركة الطاقة الإيطالية الرائدة إيني (ENI.MI) وشركة أكوا باور السعودية (2082.SE) على التطوير المشترك لمشروع الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

التعاون في مجال الطاقة

كما أبرمت أكوا باور أيضًا مذكرة تفاهم منفصلة مع المرافق الإقليمية A2A (A2.MI) وشركة تصنيع الأقطاب الكهربائية De Nora (DNR.MI) للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.

ولدى السعودية مشروع متقدم يطلق عليه اسم نيوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الداخل، بينما لم تضع إيطاليا حتى الآن أي خطة لإنتاجه بكميات كبيرة، بحسب “رويترز”.

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