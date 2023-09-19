منصة بلدي تعرض تجربتها على زوار ملتقى اليوم الرقمي في نيويورك

شاركت منصة بلدي اليوم في عرض تجربتها بملتقى اليوم الرقمي العالمي لأهداف التنمية المستدامة في نيويورك، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظير تميزها في تقديم خدماتها بنماذج عمل مبتكرة تثري مستقبل ساكني المدن وتقدم الحلول المختلفة التي تسهم في رفع جودة حياتهم وتعزيز رفاهيتهم عبر منظومة الخدمات البلدية الرقمية.

نجاح منصة بلدي

ويأتي هذا الاختيار عقب ترشيح منصة بلدي من بين 300 مبادرة تقنية لجهات إقليمية ودولية من مختلف دول العالم لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، حيث استعرضت المنصة تجربتها التقنية الرائدة في قيادة التطوير الحضري، وتقديم ابتكارات الخدمات البلدية الذكية على مستوى العالم وتبادل الخبرات العالمية مع الجهات الأخرى المشاركة.

وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد بن عبدالله العتيبي، أن مشاركة منصة بلدي في عرض تجربتها، تتويج للجهود الوطنية المبذولة في تقديم الحلول الرقمية الحضرية لخدمة الإنسان وتوفير فرص حياة مستقبلية ذات جودة ورفاهية للأجيال القادمة.

تحقيق مستهدفات التنمية

وأشار إلى أن اختيار منصة بلدي من بين مئات الحلول الرقمية من مختلف دول العالم يؤكد قدرة المملكة على الابتكار في تقديم الحلول البلدية التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وبناء مجتمع حيوي مستدام، مؤكداً أن التجربة السعودية أثبتت قدرة أبنائها على إحداث القيمة المضافة في مجتمعهم والعالم أجمع.

يذكر أن منصة بلدي تقدّم أكثر من 200 خدمة رقمية متنوعة مثل الخرائط التفاعلية وإصدار الرخص البلدية والإنشائية وغيرها، من أجل تسهيل احتياجات القطاع البلدي على مستوى المملكة العربية السعودية لأكثر من 3 ملايين مستخدم عبر تطبيق بلدي، حيث تشارك هذه الخدمات في دعم سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.