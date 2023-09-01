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لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص

مهمات واختصاصات مجلس الاستثمار

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
مهمات واختصاصات مجلس الاستثمار
المواطن - فريق التحرير

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وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.

مهمات واختصاصات

ونشرت جريدة أم القرى، اليوم، تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار في عددها الجديد لليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 على أن يُعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.

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ويهدف المجلس إلى المساهمة في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، ويتولى المجلس في سبيل تحقيق ذلك- ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى- المهمات والاختصاصات الآتية:

1- دراسة مقترحات القطاع الخاص، واقتراح التوصيات بشأنها، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقًا لما يحدده الرئيس.

2- حصر وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار داخل المملكة، واقتراح المعالجات اللازمة، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقًا لما يحدده الرئيس.

3- تقييم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقًا لما يحدده الرئيس.

4- تشكيل اللجان التنفيذية، وتحديد مهماتها، والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ أعمالها.

5- الرفع بالتقارير السنوية إلى اللجنة، على أن يتضمن التقرير: (إنجازات المجلس، والصعوبات والتحديات، والحلول المقترحة).

6- القيام بأي صلاحية أو مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة بما يتفق مع طبيعة مهماته ويسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.

وله- أيضًا- الاستعانة بمن يراه مناسبًا من بيوت الخبرة والاختصاص لدراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهماته ومسؤولياته ومتابعة أعماله، وله بقرار من الرئيس تشكيل لجان فرعية وفرق عمل- مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة وفريق عمل رئيسها وأعضاءها.

وله طلب المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالاستثمار من الجهات ذات العلاقة، التي من شأنها مساعدته في دراسة الموضوعات التي يختص بها أو تحال إليه.

رئاسة وعضوية المجلس

وتضمن القرار أن يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:

– ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.

– ممثل من صندوق التنمية الوطني.

– ممثل من وزارة التجارة.

– ممثل من اتحاد الغرف التجارية السعودية.

– ممثل من المركز الوطني للمنشآت العائلية.

على ألا تقل مرتبة الأعضاء عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويختار الرئيس نائبًا له من أعضاء القطاع العام.

– عدد لا يقل عن (11) عضوًا من القطاع الخاص، يتم ترشيحهم من الرئيس، ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة.

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