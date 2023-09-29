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ضمن منافسات دوري روشن

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار الجماهير إلى مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في الصدارة بـ18 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
موعد المباراة – المصدر @Alfaihaclub

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريق البرتقالي مباراة الفيحاء ضد الاتحاد، بهدف مواصلة الانتصارات، حيث يُقدم أداء مميزًا مؤخرًا، حيث فاز على الرياض في دوري روشن، قبل أن يتغلب عليه مجددًا في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @OptaArabi

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو مستوى مميزًا، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ويسعى العميد لحصد نقاط مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، أملًا في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مواجهة الشباب، وزيادة فارق النقاط بينهما.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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