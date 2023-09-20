مواطن يخسر 3.5 مليون ريال في مطعم

تداول مستخدمو منصة إكس صورة توثق عرض صاحب مطعم، محله الذي كلفه 4 ملايين ريال للتقبيل مقابل 500 ألف ريال ما يعني خسارته لـ 3 ملايين ونصف مليون ريال، ما أثار مشاعر المواطنين الذين عبروا عن حزنهم لما أصاب الرجل من خسارة.

خسائر فادحة

وقال مشارك الصورة عبر حسابه على منصة إكس: مطعم كلف 4 مليون وطالب 500 ألف للتخارج يعنى خسارة 88% من رأس المال هذي من غير الألم النفسي” .

وأضاف أن الاستثمار في المطاعم من أعلى الاستثمارات مخاطرة، بل إنه أخطر من الاستثمار في العقار أو الأسهم، لكن المشكلة لسهولة الدخول فيه يظنون أن النجاح في متناول الجميع”.

واختتم: “من السهل دخول عالم المطاعم والمقاهي ولكن من الصعب التخارج منه- حتى في التخارج تجد المطعم الذي كلفك مليون قيمته قد تساوى 20 ألفًا في حال التخارج هذا إذا ما طلعت وأنت مديون.

وحظيت تدوينة الشاب بردود أفعال متنوعة، ورصدت “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم: حيث قال عبدالله الدهمشي: الله يعوضه خير ويخلف تعبه مطاعم النخبة والمطاعم المتخصصة إذا لم تكن سلسلة عالمية فغالبًا مصيرها عدم النجاح بسبب تكلفة تشغيلها العالية على الفرد.

تفاعل واسع

وعلق المختص في الإدارة محمد المكاييل: لتحقيق النجاح في عالم المطاعم يجب على توفير جودة عالية في الطعام والخدمة وتحسين إدارة المطعم وفهم احتياجات الزبائن والتغيرات في السوق ، بينما رأى بندر بن طلال: إن البعض يلتفت إلى الديزاين والديكور للمطعم وينفق عليه مبالغ كبيرة، في حين أنه يهمل أهم عوامل من وجهة نظري: جودة الأكل، التسويق للمطعم، أسال الله أن يعوض عليهم بخير يا رب.

كما أضاف صاحب حساب حر: لو تأملنا وضعه وغيره من المطاعم، وجدنا عامل غلاء السعر أحد عوامل الخسارة الرئيسة، وزاد شكري بن مخاشن: الله يعوضهم خير ويرزقهم من حيث لا يحتسبون وهذا مبلغ كبير، ممكن يستثمر في فرصة الاستحواذ وتطوير لشيء قائم ولكن ينقصهم سيولة وفكر إداري للتطوير أفضل من فتح جديد.